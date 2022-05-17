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Altın fiyatları ne kadar? 17 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? Altın alacaklar ve elindeki altını satmak isteyenler fiyatları yakından araştırıyor. Peki altın bugün ne kadar? İşte 17 Mayıs Salı güncel, anlık altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 08:57Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 09:03
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Altını yatırım aracı olarak tercih edenler fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? İşte 17 Mayıs Salı altın fiyatları...