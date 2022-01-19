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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 19 Ocak Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 19 Ocak Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki altın bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 19 Ocak Çarşamba güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 08:56 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 08:56
Altın fiyatları ne kadar? 19 Ocak Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor mu? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Altın almak ya da satmak isteyenler altın fiyatlarını araştırıyor. İşte 19 Ocak güncel, anlık altın fiyatları....

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Altın fiyatları ne kadar? 19 Ocak Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 790,42 TL
SATIŞ: 790,17 TL

Altın fiyatları ne kadar? 19 Ocak Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.280,00 TL
SATIŞ: 1.306,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 19 Ocak Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.559,00 TL
SATIŞ: 2.612,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 19 Ocak Çarşamba gram altın, çeyrek altın fiyatları...

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.086,94 TL
SATIŞ: 5.187,91 TL

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