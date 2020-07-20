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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişte olan altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe de yüksek seviyeden giriş yaptı. Gram altın fiyatı, haftaya 398 Türk Lirası seviyesinde başladı. İşte 20 Temmuz Pazartesi altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:07 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:14
Altın fiyatları ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişte olan altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe de yüksek seviyeden giriş yaptı.

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Altın fiyatları ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? İşte 20 Temmuz Pazartesi altın fiyatları....

Altın fiyatları ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.668,00
SATIŞ: 2.680,60

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.655,00
SATIŞ: 2.690,00

Altın fiyatları ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.564,18
SATIŞ: 2.613,91

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.295,30
SATIŞ: 1.311,20

Altın fiyatları ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 649,70
SATIŞ: 656,50

GRAM ALTIN

ALIŞ: 398,60
SATIŞ: 399,65

Altın fiyatları ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
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