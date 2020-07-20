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Altın fiyatları ne kadar? 20 Temmuz Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Geçtiğimiz haftadan bu yana yükselişte olan altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe de yüksek seviyeden giriş yaptı. Gram altın fiyatı, haftaya 398 Türk Lirası seviyesinde başladı. İşte 20 Temmuz Pazartesi altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:07 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





