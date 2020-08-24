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Altın fiyatları ne kadar? 24 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 24 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Sert yükselişin ardından altın fiyatları Cuma günü 445 liraya kadar düşmüştü. İşte 24 Ağustos Pazartesi altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:24
Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:30
23 Ağustos Pazar günü 457,67 TL'den alınan gram altın 457,82 TL'den satıldı. Sert yükselişin ardından altın fiyatları Cuma günü 445 liraya kadar düşmüştü.
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 743,60 TL
SATIŞ: 754,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.482,60
SATIŞ: 1.509,80
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.949,64
SATIŞ: 3.006,74
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.080,00
SATIŞ: 3.135,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.054,10
SATIŞ: 3.129,70
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 414,08
SATIŞ: 430,09