Altın fiyatları ne kadar? 24 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 24 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Sert yükselişin ardından altın fiyatları Cuma günü 445 liraya kadar düşmüştü. İşte 24 Ağustos Pazartesi altın fiyatları...