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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 24 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 24 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altın güne nasıl başladı? Sert yükselişin ardından altın fiyatları Cuma günü 445 liraya kadar düşmüştü. İşte 24 Ağustos Pazartesi altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:24 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:30
Altın fiyatları ne kadar? 24 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

23 Ağustos Pazar günü 457,67 TL'den alınan gram altın 457,82 TL'den satıldı. Sert yükselişin ardından altın fiyatları Cuma günü 445 liraya kadar düşmüştü.

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Altın fiyatları ne kadar? 24 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 743,60 TL

SATIŞ: 754,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.482,60

SATIŞ: 1.509,80

Altın fiyatları ne kadar? 24 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.949,64

SATIŞ: 3.006,74

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.080,00

SATIŞ: 3.135,00

Altın fiyatları ne kadar? 24 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.054,10

SATIŞ: 3.129,70

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 414,08

SATIŞ: 430,09

Altın fiyatları ne kadar? 24 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 24 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 24 Ağustos Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
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