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Altın fiyatları ne kadar? 27 Aralık Salı gram altın, çeyrek altın, ata altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 27 Aralık Salı gram altın, çeyrek altın, ata altın fiyatları...
Yatırımını altından yana tercih edenler fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Altın bugüne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 27 Aralık Salı altın piyasasındaki son durum...
Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 13:25
Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 13:25
Yeni haftaya da yükselişle başlayan altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Dünya genelinde artan resesyon endişeleri ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler, altın fiyatlarını destekliyor. İşte, 27 Aralık 2022 Salı güncel gram ve çeyrek altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI 27 ARALIK 2022
GRAM ALTIN FİYATI
1.100,82
1.103,06
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
1.087,14
1.087,29
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.807,60
1.807,95