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Altın fiyatları ne kadar? 29 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? 29 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler fiyatları araştırıyor. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın yükseldi mi? soruları araştırılıyor. Peki altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? İşte 29 Mart Pazartesi altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:09
Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:15
Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Güvenli liman olarak kabul edilen altını yatırım aracı olarak tercih edenler fiyatlardaki dalgalanmaları yakından araştırıyor. İşte 29 Mart Pazartesi anlık altın fiyatları....
GRAM ALTIN
ALIŞ: 447,92 TL
SATIŞ: 447,99 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 722,00 TL
SATIŞ: 737,00 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.435,00 TL
SATIŞ: 1.474,00 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.862,78 TL
SATIŞ: 2.919,33 TL