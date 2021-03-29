Altın fiyatları ne kadar? 29 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 29 Mart gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altını yatırım aracı olarak tercih edenler fiyatları araştırıyor. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın yükseldi mi? soruları araştırılıyor. Peki altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? İşte 29 Mart Pazartesi altın fiyatları...