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Haberler Galeri Altın fiyatları ne kadar? 3 Şubat Perşembe gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 3 Şubat Perşembe gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın yükseldi mi? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İşte 3 Şubat Perşembe güncel, anlık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2022 Perşembe 09:09
Altın fiyatları ne kadar? 3 Şubat Perşembe gram altın, çeyrek altın fiyatları...

Altın alacak ya da elindeki altını satacak olanlar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın bugüne nasıl başladı? Gram altın bugün ne kadar? İşte 3 Şubat Perşembe altın fiyatları...

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Altın fiyatları ne kadar? 3 Şubat Perşembe gram altın, çeyrek altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 784,96 TL
SATIŞ: 785,09 TL

Altın fiyatları ne kadar? 3 Şubat Perşembe gram altın, çeyrek altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.275,00 TL
SATIŞ: 1.297,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 3 Şubat Perşembe gram altın, çeyrek altın fiyatları...

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.557,00 TL
SATIŞ: 2.595,00 TL

Altın fiyatları ne kadar? 3 Şubat Perşembe gram altın, çeyrek altın fiyatları...

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.040,22 TL
SATIŞ: 5.140,29 TL

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