Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı... İşte 15 Ekim altın fiyatları

Çeyrek altın düştü mü? Gram altın ne kadar? merak ediliyor. Altın fiyatları, ABD'de FED'in faiz indirimi ardından ivme kazanan ve düşüş yaşayan altın ekim ayında kendi toparlayarak bugüne yükselişle başladı. İşte 15 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 15 Ekim 2024 14:23 Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 14:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





