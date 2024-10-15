Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı... İşte 15 Ekim altın fiyatları
Çeyrek altın düştü mü? Gram altın ne kadar? merak ediliyor. Altın fiyatları, ABD'de FED'in faiz indirimi ardından ivme kazanan ve düşüş yaşayan altın ekim ayında kendi toparlayarak bugüne yükselişle başladı. İşte 15 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı...
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FED'İN YENİ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz toplantıda yapılan faiz indirimi ardından ivme kazanan altın fiyatları yeni FED faiz kararını bekliyor. ABD Merkez Bankası Ekim ayını geçerek bir sonraki toplantısını 6-7 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına paralel 2 bin 648 dolar seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor. Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan indireceğine yönelik fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ederken, yıl sonuna kadar yapılacak iki toplantıda yüzde 80 ihtimalle toplamda 50 baz puanlık indirim yapılacağı öngörülüyor.
Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 630 dolar seviyesinin destek, 2 bin 680 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.