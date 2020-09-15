Altın fiyatları yükselecek mi? 15 Eylül Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Koronavirüs salgınından etkilenerek çok ciddi yükselmeler gözlemlenen altın fiyatları düşecek mi sorusu binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini alırken konuyla ilgili uzman yorumları da yakından takip ediliyor. Peki altın bugün ne kadar oldu? İşte 15 Eylül Salı altın fiyatları...