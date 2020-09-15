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Haberler Galeri Altın fiyatları yükselecek mi? 15 Eylül Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselecek mi? 15 Eylül Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Koronavirüs salgınından etkilenerek çok ciddi yükselmeler gözlemlenen altın fiyatları düşecek mi sorusu binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini alırken konuyla ilgili uzman yorumları da yakından takip ediliyor. Peki altın bugün ne kadar oldu? İşte 15 Eylül Salı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 09:37
Altın fiyatları yükselecek mi? 15 Eylül Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları özellikle altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor.

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Altın fiyatları yükselecek mi? 15 Eylül Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 425,98
Satış: 442,45

Altın fiyatları yükselecek mi? 15 Eylül Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

GRAM ALTIN

469,07

470,79

Altın fiyatları yükselecek mi? 15 Eylül Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

YARIM ALTIN FİYATI

1.494,20

1.531,90

Altın fiyatları yükselecek mi? 15 Eylül Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI

2.997,76

3.054,44

Altın fiyatları yükselecek mi? 15 Eylül Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselecek mi? 15 Eylül Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...
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