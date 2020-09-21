Altın fiyatları yükselecek mi? 21 Eylül Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Haftanın ilk iş gününde Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki altın bugün ne kadar oldu? İşte 21 Eylül Pazartesi altın fiyatları...