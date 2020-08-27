Altın fiyatları yükselecek mi? 27 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 458,00 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 742,00 lira, Cumhuriyet altını 3.038,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 458,00 liradan işlem gördü. Son dönemlerde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki altın bugün ne kadar oldu? İşte 27 Ağustos Perşembe altın fiyatları...