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Haberler Galeri Altın fiyatları yükselecek mi? 27 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselecek mi? 27 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 458,00 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 742,00 lira, Cumhuriyet altını 3.038,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 458,00 liradan işlem gördü. Son dönemlerde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki altın bugün ne kadar oldu? İşte 27 Ağustos Perşembe altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2020 Perşembe 09:31 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2020 Perşembe 09:35
Altın fiyatları yükselecek mi? 27 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları yükselecek mi? soruları özellikle altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor.

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Altın fiyatları yükselecek mi? 27 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 742,00 lira, Cumhuriyet altını 3.038,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 458,00 liradan işlem gördü.

Altın fiyatları yükselecek mi? 27 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ATA ALTIN

Alış: 3.062,30

Satış: 3.101,10

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.046,00

Satış: 3.092,00

Altın fiyatları yükselecek mi? 27 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

GRAM ALTIN

Alış: 459,22

Satış: 459,36

YARIM ALTIN

Alış: 1.486,70

Satış: 1.514,00

Altın fiyatları yükselecek mi? 27 Ağustos Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ÇEYREK ALTIN

Alış: 745,70

Satış: 755,60

TAM ALTIN

Alış: 2.944,73

Satış: 3.003,18

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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 27 Ağustos Perşembe döviz kuru...
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