Altın fiyatları yükselişte... İşte 12 Aralık Perşembe gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları düne göre bugüne (12 Aralık Perşembe) yükselişle başladı. Herkesin yakından ilgilendiği altın fiyatlarındaki hareketlilik güncel fiyatlarla ne durumda? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? İşte 12 Aralık Perşembe güncel altın fiyatları...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 12 Aralık 2024 10:13 Son Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





