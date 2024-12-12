Altın fiyatları yükselişte... İşte 12 Aralık Perşembe gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
Altın fiyatları düne göre bugüne (12 Aralık Perşembe) yükselişle başladı. Herkesin yakından ilgilendiği altın fiyatlarındaki hareketlilik güncel fiyatlarla ne durumda? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? İşte 12 Aralık Perşembe güncel altın fiyatları...
HABER MERKEZİ
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12 Aralık Perşembe günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...
Altın fiyatları, yaklaşık 3 haftanın zirvesindeki seyrini sürdürdü. Ons altın, güne 2 bin 712 dolar civarında başladı.
Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti. Gram altın, 3 bin 43 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın da 4 bin 984 liradan fiyatlandı.
ABD'de kasım ayında enflasyon yüzde 2,7 ile beklentilere paralel geldi. Aylık enflasyon yüzde 0,3 artış gösterdi. Enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.
Öte yandan temel enflasyon göstergelerinin yüksek kalmaya devam etmesi gelecek yıl yapışkan enflasyona endişeleri devam ettirdi.
Diğer taraftan Çin'den gelen haber akışı da altın fiyatlarını destekledi. Çin Merkez Bankası, yedi ay sonra ilk kez rezervlerine altın eklemişti. Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler de yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebini artırdı.