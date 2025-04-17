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Haberler Galeri ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA! 17 Nisan Perşembe gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA! 17 Nisan Perşembe gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları...

Altın fiyatları son dakika haberi... Bu yılın en çok kazandıran yatırım aracı altın yükselişiyle birlikte rekor üstüne rekor kırılıyor. Gram altın 4 bin TL sınırını aştı ve önceki kapanışı ise 4.98 TL'den yaptı. Çeyrek altın alış fiyatı ise güne 6.740 TL'den başladı. Peki altın almalı mı, satmalı mı? 17 Perşembe gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata altın ne kadar, kaç para? İşte canlı, anlık altın fiyatları...

SEMANUR ARSLAN

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ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA! 17 Nisan Perşembe gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları...

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Ata altın alış fiyatı 17 Nisan Perşembe günü 27.147 TL'den açılış yaparken ons altın alış fiyatı ise 3.341 TL oldu. İşte, altın fiyatlarında son durum...

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ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA! 17 Nisan Perşembe gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları...

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarını başlatan ilave gümrük vergisi adımlarıyla birlikte küresel piyasalar resmen altüst olmuştu. Trump'ın diğer ülkelere 90 gün süre ile tarifeleri durdurduğunu açıklamasının piyasalarda tansiyonu düşürmesi beklense de altında fiyat yükselişi hala durmuyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA! 17 Nisan Perşembe gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları...

BUGÜN ALTIN NE KADAR? (17 NİSAN)

Gram altın alış fiyatı: 4.097 TL / satış fiyatı: 4.097 TL / Önceki kapanış: 4.098 TL

ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA! 17 Nisan Perşembe gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları...

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.740 TL / satış fiyatı: 6.800 TL / Önceki kapanış: 6.803 TL


ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA! 17 Nisan Perşembe gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları...


Yarım altın alış fiyatı: 13.482 TL / satış fiyatı: 13.602 TL / Önceki kapanış:13.606 TL

ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA! 17 Nisan Perşembe gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları...

Tam altın alış fiyatı: 26.325 TL / satış fiyatı: 26.845 TL / Önceki kapanış: 25.966 TL

ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA! 17 Nisan Perşembe gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları...

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.876 TL / satış fiyatı: 27.096 TL / Önceki kapanış: 27.108 TL


ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA! 17 Nisan Perşembe gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları...

Ata altın alış fiyatı: 27.147 TL / satış fiyatı: 27.833 TL / Önceki kapanış: 26.922 TL

ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA! 17 Nisan Perşembe gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları...

Reşat altını alış fiyatı: 26.928 TL / satış fiyatı: 27.148 TL / Önceki kapanış: 27.108 TL