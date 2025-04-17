ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA! 17 Nisan Perşembe gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları...
Altın fiyatları son dakika haberi... Bu yılın en çok kazandıran yatırım aracı altın yükselişiyle birlikte rekor üstüne rekor kırılıyor. Gram altın 4 bin TL sınırını aştı ve önceki kapanışı ise 4.98 TL'den yaptı. Çeyrek altın alış fiyatı ise güne 6.740 TL'den başladı. Peki altın almalı mı, satmalı mı? 17 Perşembe gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata altın ne kadar, kaç para? İşte canlı, anlık altın fiyatları...
SEMANUR ARSLAN
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Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Ata altın alış fiyatı 17 Nisan Perşembe günü 27.147 TL'den açılış yaparken ons altın alış fiyatı ise 3.341 TL oldu. İşte, altın fiyatlarında son durum...
ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarını başlatan ilave gümrük vergisi adımlarıyla birlikte küresel piyasalar resmen altüst olmuştu. Trump'ın diğer ülkelere 90 gün süre ile tarifeleri durdurduğunu açıklamasının piyasalarda tansiyonu düşürmesi beklense de altında fiyat yükselişi hala durmuyor.
BUGÜN ALTIN NE KADAR? (17 NİSAN)
Gram altın alış fiyatı: 4.097 TL / satış fiyatı: 4.097 TL / Önceki kapanış: 4.098 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 6.740 TL / satış fiyatı: 6.800 TL / Önceki kapanış: 6.803 TL
Yarım altın alış fiyatı: 13.482 TL / satış fiyatı: 13.602 TL / Önceki kapanış:13.606 TL
Tam altın alış fiyatı: 26.325 TL / satış fiyatı: 26.845 TL / Önceki kapanış: 25.966 TL
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 26.876 TL / satış fiyatı: 27.096 TL / Önceki kapanış: 27.108 TL
Ata altın alış fiyatı: 27.147 TL / satış fiyatı: 27.833 TL / Önceki kapanış: 26.922 TL
Reşat altını alış fiyatı: 26.928 TL / satış fiyatı: 27.148 TL / Önceki kapanış: 27.108 TL