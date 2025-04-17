ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA! 17 Nisan Perşembe gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları...

Altın fiyatları son dakika haberi... Bu yılın en çok kazandıran yatırım aracı altın yükselişiyle birlikte rekor üstüne rekor kırılıyor. Gram altın 4 bin TL sınırını aştı ve önceki kapanışı ise 4.98 TL'den yaptı. Çeyrek altın alış fiyatı ise güne 6.740 TL'den başladı. Peki altın almalı mı, satmalı mı? 17 Perşembe gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata altın ne kadar, kaç para? İşte canlı, anlık altın fiyatları...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 17 Nisan 2025 11:48 Son Güncelleme : 17 Nisan 2025 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





