  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Altın fiyatlarında son dakika! 26 Eylül Pazartesi güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata altın fiyatı

Altın fiyatlarında son dakika! 26 Eylül Pazartesi güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata altın fiyatı

Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Altın fiyatları ne zaman düşecek? Altın fiyatları ne zaman artacak? soruları vatandaşlar tarafından araştılıyor. 26 Eylül Pazartesi gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata altın ne kadar, kaç para? İşte 26 Eylül pazartesi güncel altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 11:17 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 11:17
Altın fiyatlarında son dakika! 26 Eylül Pazartesi güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata altın fiyatı

Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 26 Eylül Pazartesi günü altındaki son durum...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Altın fiyatlarında son dakika! 26 Eylül Pazartesi güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata altın fiyatı

26 Eylül Pazartesi günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

Altın fiyatlarında son dakika! 26 Eylül Pazartesi güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata altın fiyatı

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 975.155

Altın fiyatlarında son dakika! 26 Eylül Pazartesi güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata altın fiyatı

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.648,00

Altın fiyatlarında son dakika! 26 Eylül Pazartesi güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata altın fiyatı

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.301,00

  • SON DAKİKA