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Altın fiyatlarında son dakika! 26 Eylül Pazartesi güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata altın fiyatı
Altın fiyatlarında son dakika! 26 Eylül Pazartesi güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata altın fiyatı
Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Altın fiyatları ne zaman düşecek? Altın fiyatları ne zaman artacak? soruları vatandaşlar tarafından araştılıyor. 26 Eylül Pazartesi gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata altın ne kadar, kaç para? İşte 26 Eylül pazartesi güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 11:17
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022 Pazartesi 11:17
Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 26 Eylül Pazartesi günü altındaki son durum...
26 Eylül Pazartesi günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 975.155
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.648,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.301,00