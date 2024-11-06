ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA! 6 Kasım Çarşamba gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları...
Altın fiyatları son dakika haberi... ABD'deki başkanlık seçimini Donald Trump kazandı. Piyasalardaki hareketlenmede altın aşağı yönü gösterdi. Peki altın almalı mı, satmalı mı? 6 Kasım Çarşamba gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata altın ne kadar, kaç para? İşte canlı, anlık altın fiyatları...
Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler fiyatlarda yaşanan son dakika gelişmelerini merak ediyor. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? İşte 6 Kasım Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları..
Altın fiyatları ABD Başkanlık seçimleri süresince hızlı hareket göstermedi. Temkinli hareketine devam eden altın seçimler, Orta Doğu'daki çatışma ortamı, merkez bankalarının faiz indirimi gölgesinde yatay seyrediyor. Trump'ın kazanacağı beklentisi doları güçlendirdiği için altın fiyatları düşüşe geçti.
ONS ALTIN
Ons altın güne 2743 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2701 dolar, en yüksek 2749 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2703 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 3021 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2975 lira, en yüksek de 3033 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2980 liradan alıcı buluyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da gram altın 3060 liradan alınırken 3100 liradan satılıyor.