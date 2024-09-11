Altın fiyatlarında son dakika! Altın almalı mı, satmalı mı? 11 Eylül Çarşamba güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata altın fiyatı
Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Altın fiyatları ne zaman düşecek? Altın fiyatları ne zaman artacak? sorularının yanıtı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte 11 Eylül Çarşamba gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını güncel fiyatları...
Giriş Tarihi: 11.09.2024 12:10Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:15
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11 Eylül Çarşamba günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...
ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı faiz indirimi adımlarının büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler devam ederken, istihdam alanındaki verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.
Ülkede enflasyonun istenilen seviyeye ineceğine yönelik güven güçlenirken, resesyon endişelerinin öne çıkmayı sürdürmesi fiyatlamaları zorlaştıran etkenlerin başında geliyor.
Dün açıklanan verilere göre, ABD'de ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı ağustos ayına ilişkin özel sektör istihdamı ağustosta 99 bin kişi ile Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede arttı.
Hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi ise ağustosta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak 55,7'ye çıkarken, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü PMI ağustosta piyasa beklentilerini aşarak aylık bazda 0,1 puan arttı ve 51,5'e yükseldi.
Analistler, söz konusu verilerin beklentilerin altında gelen özel sektör istihdamı sonrası artan durgunluk endişelerini sınırlı da olsa baskıladığını belirterek, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirli olacağını söyledi.
ALTIN TEKRAR YÜKSELİYOR!
10 Eylül Salı günü 2 bin 744 lira olan gram altın, 11 Eylül Çarşamba günü 2 bin 764 liraya yükseldi. Çeyrek altın da 4 bin 391 liradan, 4 bin 424 liraya çıktı.