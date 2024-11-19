ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA: Altın almalı mı, satmalı mı? 19 Kasım Salı gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları...
Son dakika altın fiyatları... Gram altın ne kadar, kaç lira? Altın almalı mı, satmalı mı? Altın düşecek mi, yükselecek mi? sorularının yanıtı yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Peki gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? İşte 19 Kasım Salı güncel altın fiyatları...
Bugün 19 Kasım Salı günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 918 liradan satılıyor. Çeyrek altın 4 bin 774 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 120 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı son 6 iş gününde düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından dün yüzde 1,9 artışla 2 bin 610 dolara çıktı. Yeni güne de yükselişle başlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda da önceki kapanışına göre yüzde 0,5 yükselişle 2 bin 622 dolardan işlem görüyor.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha geç sürede bitirebileceği yönündeki fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık seyir izliyor. ABD'de özellikle konut piyasasının güçlü kalması Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri artırırken, yeniden Başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalara ilişkin enflasyonist endişeler de risk algısının öne çıkmasına neden oluyor.
Söz konusu endişeler para piyasalarında Fed'in gelecek ay faiz indirimi yapmayabileceğine ilişkin fiyatlamaları güçlendirmeye devam ederken, bugün itibarıyla piyasalarda bankanın yüzde 57 ihtimalle faiz indireceği, yüzde 43 ihtimalle ise politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor.
Trump'ın Başkan seçilmesiyle geçen hafta yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyesi olan 107'ye ulaşan dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 106,2 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), cari işlemler dengesi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.