ALTIN FİYATLARINDA SON DAKİKA: Altın almalı mı, satmalı mı? 19 Kasım Salı gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları...

Son dakika altın fiyatları... Gram altın ne kadar, kaç lira? Altın almalı mı, satmalı mı? Altın düşecek mi, yükselecek mi? sorularının yanıtı yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Peki gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? İşte 19 Kasım Salı güncel altın fiyatları...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 19 Kasım 2024 10:41 Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





