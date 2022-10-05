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Altın fiyatlarında son durum... Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 5 Ekim altın fiyatları...
Altın fiyatlarında son durum... Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 5 Ekim altın fiyatları...
Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler 5 Ekim Çarşama 2022 fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın bugün ne kadar? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? soruları araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükseldi mi? İşte 5 Ekim Çarşamba güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 5 Ekim 2022 Çarşamba 11:58
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2022 Çarşamba 12:02
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseliyor mu? Son günlerde düşüş eğiliminde olan altın fiyatları haftanın son işlem gününde ne kadar oldu? İşte 5 Ekim Çarşamba altın fiyatları....
GRAM ALTIN 1.024,02 1.024,22
ÇEYREK ALTIN 1.670,00 1.689,00
YARIM ALTIN 3.334,00 3.378,00
TAM ALTIN 6.657,00 6.734,00