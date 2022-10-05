Altın fiyatlarında son durum... Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 5 Ekim altın fiyatları...

Altın alacaklar ya da elindeki altını satmak isteyenler 5 Ekim Çarşama 2022 fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın bugün ne kadar? Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? soruları araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yükseldi mi? İşte 5 Ekim Çarşamba güncel altın fiyatları...