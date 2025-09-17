ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE? 17 Eylül Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altın fiyatları

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verisi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 600 dolar seviyesinin destek, 3 bin 700 dolar seviyesinin direnç, konumunda olduğunu ifade etti.