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Altın güne düşüşle başladı! 19 Eylül Pazartesi gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları
Altın güne düşüşle başladı! 19 Eylül Pazartesi gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları
Altın fiyatlarının son zamanlardaki düşüşü vatandaşlarda" altın daha da düşcek mi?" ya da "altın yükselecek mi?" şeklinde sorularını arattı. Peki haftanın yeni gününde 19 Eylül Pazartesi gram, çeyrek, cumhuriyet altını kaç lira? Güncel fiyatlar düşecek mi, çıkacak mı? İşte yanıtlar...
Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 10:07
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 10:07
Altın haftanın yeni gününde düşüşle başladı. Altındaki hareketlilik yastık altı yatırıcımcılarının yakından ilgilendiği konu oldu. Peki 19 Eylül Pazartesi gram, çeyrek, ata, cumhuriyet, 22 gram bilezik ne kadar, kaç para? İşte cevabı...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 979.21
Gram altın satış: 979.40
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 6.480,00
Cumhuriyet altını satış: 6.557,00
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.625,00
Çeyrek altın satış: 1.646,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 6.478,00
Tam altın satış: 6.569,00