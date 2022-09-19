  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Altın güne düşüşle başladı! 19 Eylül Pazartesi gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları

Altın güne düşüşle başladı! 19 Eylül Pazartesi gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları

Altın fiyatlarının son zamanlardaki düşüşü vatandaşlarda" altın daha da düşcek mi?" ya da "altın yükselecek mi?" şeklinde sorularını arattı. Peki haftanın yeni gününde 19 Eylül Pazartesi gram, çeyrek, cumhuriyet altını kaç lira? Güncel fiyatlar düşecek mi, çıkacak mı? İşte yanıtlar...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 10:07 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 10:07
Altın güne düşüşle başladı! 19 Eylül Pazartesi gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları

Altın haftanın yeni gününde düşüşle başladı. Altındaki hareketlilik yastık altı yatırıcımcılarının yakından ilgilendiği konu oldu. Peki 19 Eylül Pazartesi gram, çeyrek, ata, cumhuriyet, 22 gram bilezik ne kadar, kaç para? İşte cevabı...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Altın güne düşüşle başladı! 19 Eylül Pazartesi gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 979.21

Gram altın satış: 979.40

Altın güne düşüşle başladı! 19 Eylül Pazartesi gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.480,00

Cumhuriyet altını satış: 6.557,00

Altın güne düşüşle başladı! 19 Eylül Pazartesi gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.625,00

Çeyrek altın satış: 1.646,00

Altın güne düşüşle başladı! 19 Eylül Pazartesi gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.478,00

Tam altın satış: 6.569,00

  • SON DAKİKA