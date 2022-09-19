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Altın güne düşüşle başladı! 19 Eylül Pazartesi gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları

Altın fiyatlarının son zamanlardaki düşüşü vatandaşlarda" altın daha da düşcek mi?" ya da "altın yükselecek mi?" şeklinde sorularını arattı. Peki haftanın yeni gününde 19 Eylül Pazartesi gram, çeyrek, cumhuriyet altını kaç lira? Güncel fiyatlar düşecek mi, çıkacak mı? İşte yanıtlar...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 10:07 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022 Pazartesi 10:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





