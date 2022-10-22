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Altın kaç lira? 22 Ekim Cumartesi günü gram, çeyrek, bilezik, tam altın fiyatları
Altın kaç lira? 22 Ekim Cumartesi günü gram, çeyrek, bilezik, tam altın fiyatları
Altın fiyatları düne göre bugün 22 Ekim Cumartesi yükselişle başladı. Herkesin yakından ilgilendiği alın fiyatlarındaki hareketlilik güncel fiyatlarla ne durumda? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? İşte 22 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 11:32
Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 11:39
22 Ekim Cumartesi günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...
ALTIN (TL/GR)
990,97
991,37
22 Ayar Bilezik
915,94
925,11
Altın (ONS)
1.657,21
1.657,96
Cumhuriyet Altını
6.528,00
6.652,00