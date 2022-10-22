Altın kaç lira? 22 Ekim Cumartesi günü gram, çeyrek, bilezik, tam altın fiyatları

Altın fiyatları düne göre bugün 22 Ekim Cumartesi yükselişle başladı. Herkesin yakından ilgilendiği alın fiyatlarındaki hareketlilik güncel fiyatlarla ne durumda? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? İşte 22 Ekim Cumartesi güncel altın fiyatları...