Haberler
Galeri
Altın yatırımcıları dikkat! Gram, çeyrek, ata satış fiyatları çakıldı- 7 Eylül Çarşamba altın kaç para?
Altın yatırımcıları dikkat! Gram, çeyrek, ata satış fiyatları çakıldı- 7 Eylül Çarşamba altın kaç para?
Altın ne kadar oldu? sorusu milyonlarca vatandaşın merak ettiği bir soru. 7 Eylül Çarşamba güncel altın fiyatlarında gram, çeyrek, ata altın düşüşle başladı. Altınla ilgili çok kritik uyarılar yapılıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç lira? Altın fiyatları düşecek mi, çıkacak mı? İşte altın fiyatlarında son durum...
Giriş Tarihi: 7 Eylül 2022 Çarşamba 09:40
Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2022 Çarşamba 09:56
Son dakika altın fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Dün ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan hizmet sektörü PMI verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentisiyle ve dolar ile Hazine tahvil getirilerini yükseltmesinin ardından düşüşe geçti.
Analistler, 21 Eylül'de yapılacak FOMC toplantısı öncesinde Fed üyelerinden 75 baz puan faiz artırımına destek yönünde gelecek mesajların altın fiyatını tekrar 1700 dolar/ons seviyesinin altına iteceğini düşünüyorlar.
ONS ALTIN NE KADAR?
Güne $1.710,05 ile başlayan Ons Altın, saat 20:20 itibarıyla %0,48 azalışla $1.701,98'dan işlem görüyor. Dün en düşük $1.707,81, en yüksek $1.715,81 seviyelerini gören Ons Altın, günü $1.710,34 seviyesinde kapattı.
Ons Altın, 01.09.2022 tarihinde $1.688,85 ile son bir ayın en düşük, 10.08.2022 tarihinde ise $1.807,90 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
GRAM ALTIN FİYATI
1.006,13
1.011,49
CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ