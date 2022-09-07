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Altın yatırımcıları dikkat! Gram, çeyrek, ata satış fiyatları çakıldı- 7 Eylül Çarşamba altın kaç para?

Altın ne kadar oldu? sorusu milyonlarca vatandaşın merak ettiği bir soru. 7 Eylül Çarşamba güncel altın fiyatlarında gram, çeyrek, ata altın düşüşle başladı. Altınla ilgili çok kritik uyarılar yapılıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç lira? Altın fiyatları düşecek mi, çıkacak mı? İşte altın fiyatlarında son durum...

Giriş Tarihi: 7 Eylül 2022 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2022 Çarşamba 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





