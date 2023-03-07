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ALTIN YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ? 7 Mart 2023 güncel altın, çeyrek, ata, gram, 22 ayar bilezik fiyatları
ALTIN YÜKSELECEK Mİ DÜŞECEK Mİ? 7 Mart 2023 güncel altın, çeyrek, ata, gram, 22 ayar bilezik fiyatları
Altın fiyatları bugün 7 Mart 2023 ne kadar? Çeyrek altın, gram altın yükselişte mi? Altın almak için ne zaman beklenmeli? soruları araştırılıyor.Geçtiğimiz aylarda yükseliş ivmesiyle adından dikkat çeken altın fiyatları son günlerde yukarı yönlü hareketlilik gösteriyor. Peki altın bugüne ne kadar başladı? İşte gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, ata altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 7 Mart 2023 Salı 09:16
Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2023 Salı 09:23
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? Altın almalı mı satmalı mı? soruları araştırılıyor. Altının gram fiyatı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 1123 lira seviyesinde işlem görüyor.
Haftaya yatay seyirde başlayan altın fiyatları doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle kazançlara yöneldi. Ancak Fed'in faiz artışlarına devam edeceği beklentileri kazançları sınırlıyor.
Troy Kıymetli Maden Ticaret AŞ, "Kıymetli Madenler 2023 Yılı Beklentileri" raporunu açıkladı. Rapora göre, 2023 yılı kıymetli madenler yılı olacak. Altında yeni rekor gelebilir!
Doların alım gücünün zayıflığının yanı sıra Fed'in izlediği şahin politikaları gevşetmesi, faiz artırımının hız kesmesi ve küresel risk iştahının durumunda altın fiyatlarının daha da ivmeleneceğine dikkat çekilen raporda, altının bu yıl ons bazında yeniden 2000 doları aşarak, yeni bir rekor seviye kaydetmesinin beklendiği vurgulandı.