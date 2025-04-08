Anneye çifte destek: Doğum izni artıyor! Başvuru nereye yapılıyor?

- KİMLER DOĞUM PARASI ALABİLİYOR?

Çalışsın-çalışmasın her hangi bir şart olmadan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Mavi Kartlı (çifte vatandaş) olan tüm anneler doğum parasından faydalanabiliyor. Yeni rakamlar 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren dünyaya gelen çocuklar için geçerli olacak.

- YENİ DOĞUM YARDIMI KAÇ LİRA OLACAK?

1 Ocak 2025'ten sonra ilk doğumda 5 bin liralık tek seferlik nakdi yardım yapılacak. Ayrıca ikinci çocuk için bin 500, üçüncü çocuk ve sonrası için 5 bin lira aylık destek sağlanacak. Bu destekler çocuk 5 yaşına gelene kadar 60 ay sürecek.