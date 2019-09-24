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Apple logosundaki elmanın anlamı ne? İşte karanlık hikaye

Dünyaca ünlü bilişim şirketi Apple'ın ısırılmış elma logosu ile ilgili gerçek herkesi şaşırttı. İşte dünyaca ünlü her gün defalarca karşımıza çıkan markaların daha önce duymadığınız gerçekleri...

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 12:36
Apple logosundaki elmanın anlamı ne? İşte karanlık hikaye

Dünyanın en popüler bilişim şirketinin ısırılmış elma logosu, gizem dolu hikayesiyle II. Dünya Savaşı'na dayanıyor.

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Apple logosundaki elmanın anlamı ne? İşte karanlık hikaye

Ünlü bilim adamı Alan Turing, Almanların kullandığı Enigma isimli şifreyi çözünce, Alman denizaltıları zor durumda kalıyor ve Almanların Londra üzerinde gerçekleştirdikleri bombardımanlar bir işe yaramamaya başlıyor.

Apple logosundaki elmanın anlamı ne? İşte karanlık hikaye

Ancak savaşın seyrini değiştiren dahi matematikçi Turing , İngiltere yasalarına aykırı davranarak büyük bir suç işledi.

Apple logosundaki elmanın anlamı ne? İşte karanlık hikaye

Turing'e iki ceza seçeneği sunuldu bunlardan biri uzun süreli hapis cezası, ikincisi ise ilaç tedavisiyle hadımlaştırılmak.

Apple logosundaki elmanın anlamı ne? İşte karanlık hikaye

Turing'e her iki yolda katlanılamaz geliyor ve bir elmanın içine, bir gergedanı dahi saniyeler içinde öldürebilecek güçte zehir enjekte ederek intihar ediyor.

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