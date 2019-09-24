Apple logosundaki elmanın anlamı ne? İşte karanlık hikaye

Ünlü bilim adamı Alan Turing, Almanların kullandığı Enigma isimli şifreyi çözünce, Alman denizaltıları zor durumda kalıyor ve Almanların Londra üzerinde gerçekleştirdikleri bombardımanlar bir işe yaramamaya başlıyor.
Ancak savaşın seyrini değiştiren dahi matematikçi Turing , İngiltere yasalarına aykırı davranarak büyük bir suç işledi.
Turing'e iki ceza seçeneği sunuldu bunlardan biri uzun süreli hapis cezası, ikincisi ise ilaç tedavisiyle hadımlaştırılmak.
Turing'e her iki yolda katlanılamaz geliyor ve bir elmanın içine, bir gergedanı dahi saniyeler içinde öldürebilecek güçte zehir enjekte ederek intihar ediyor.