Haberler Galeri Araba fiyatları düştü! Galeriler elden çıkarma derdinde... İşte 2022 eylül güncel en ucuz arabalar listesi

Araba fiyatları düştü! Galeriler elden çıkarma derdinde... İşte 2022 eylül güncel en ucuz arabalar listesi

Ucuz araba almak isteyenleri sevindiren haber... Otomobil satışında eylül 2022 güncel araba fiyatları düştü. Ticaret Bakanlığı tarafından, oto alım satım işi yapanlara sıfır otomobillerde 6 bin kilometre ve 6 ay yasağı getirilmişti. Sıfır otomobil piyasasında bu karar sonrası kampanyalı fiyatlarla bazı arabalar ikinci elden bile ucuzladı. Peki en ucuz araba hangisi? Fiyatlar daha fazla düşer mi? En ucuz araba kaç para? 2022 sıfır otomobil ne kadar oldu? İşte eylül 2022 en ucuz marka arabaların güncel listesi...

Giriş Tarihi: 3 Eylül 2022 Cumartesi 12:42 Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2022 Cumartesi 13:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





