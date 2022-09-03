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Araba fiyatları düştü! Galeriler elden çıkarma derdinde... İşte 2022 eylül güncel en ucuz arabalar listesi
Araba fiyatları düştü! Galeriler elden çıkarma derdinde... İşte 2022 eylül güncel en ucuz arabalar listesi
Ucuz araba almak isteyenleri sevindiren haber... Otomobil satışında eylül 2022 güncel araba fiyatları düştü. Ticaret Bakanlığı tarafından, oto alım satım işi yapanlara sıfır otomobillerde 6 bin kilometre ve 6 ay yasağı getirilmişti. Sıfır otomobil piyasasında bu karar sonrası kampanyalı fiyatlarla bazı arabalar ikinci elden bile ucuzladı. Peki en ucuz araba hangisi? Fiyatlar daha fazla düşer mi? En ucuz araba kaç para? 2022 sıfır otomobil ne kadar oldu? İşte eylül 2022 en ucuz marka arabaların güncel listesi...
Giriş Tarihi: 3 Eylül 2022 Cumartesi 12:42
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2022 Cumartesi 13:32
Ucuz araba almak isteyen vatandaşlar 6 ay 6 bin kilometre kararı sonrası fiyatlardaki son durumu araştırmaya başladı. Sıfır araçlardan bazıları ikinci el araç fiyatlarının bile altına geriledi. Peki 2022 eylül ayının en ucuz arabaları kaç para oldu? İşte yanıtı...
15 Eylül itibariyle araç ticareti yapanlara 6 ay ve 6 bin kilometre zorunluluğu getirilecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine sayılı günler kalırken, oto galericilerde ellerinde bulunan sıfır araçları satma teşasına düştü.
Sıfır araç satan galerilerde otomobil fiyatlarında da düşüş yaşandı.
Bazı sıfır modelleri ikinci elinden daha ucuz oldu. İşte Eylül ayı itibarıyla Türkiye'de satılan otomobil markalarının güncel listesi ve kampanyalı fiyatları…
RENAULT TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI
Clio Joy 1.0 SCe 65 bg - 391.900 - 435.000 - 403.000
Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 466.000 - 485.900 - 485.900