Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretle neler değişecek?

Asgari ücret aslında bir maaş kriteri olmasının yanında birçok ödeme ve ücretin sınırlarını belirleyen bir gösterge rakamı olarak da kullanılıyor. Halen asgari ücret 2 bin 324, brüt 2 bin 943 lira olarak uygulanıyor. Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgınla mücadele dönemi, gerçekleşen enflasyon ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 5 parametre ön plana çıkacak. Son 10 yıllık artışlara bakıldığında, 2016'daki yüzde
30'luk artış dışında tüm zamların bir önceki yılın enflasyonunun 3-5 puan üzerinde gerçekleştiği görülüyor.