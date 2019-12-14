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Asgari ücrette maliyet hesabı! İşte tablolu tüm detaylar...

Asgari ücret için ikinci toplantı da yapıldı. İki toplantı sonrasında 2020'deki yeni ücret belli olacak. Asgari ücret işçi kadar işvereni de etkiliyor. Bu yıl maliyet 3 bin 6 lira. Devlet desteği sonrası ise 2.856 liraya iniyor. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2019 Cumartesi 19:46 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2019 Cumartesi 19:46
Asgari ücrette maliyet hesabı! İşte tablolu tüm detaylar...

SİZ SORUN FARUK ERDEM CEVAPLASIN - faruk.erdem@yeniasir.com.tr

Önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücret için toplantılar devam ediyor.

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Asgari ücrette maliyet hesabı! İşte tablolu tüm detaylar...

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine enflasyonun üzerinde bir artış bekleniyor.

Asgari ücrette maliyet hesabı! İşte tablolu tüm detaylar...

Taraflar taleplerini masaya getiriyor ve pazarlık devam ediyor.

Asgari ücrette maliyet hesabı! İşte tablolu tüm detaylar...

Asgari ücret 7-8 milyon işçiyi direkt ilgilendirirken aslında çalışan çalışmayan hemen herkesin de alacağı ve ödeyeceği paraları da belirliyor.

Asgari ücrette maliyet hesabı! İşte tablolu tüm detaylar...

Asgari ücret sadece işçilerin maaşlarını değil bir taraftan da işverenlerin maliyetini değiştiriyor.

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