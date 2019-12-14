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Asgari ücrette maliyet hesabı! İşte tablolu tüm detaylar...

Asgari ücret için ikinci toplantı da yapıldı. İki toplantı sonrasında 2020'deki yeni ücret belli olacak. Asgari ücret işçi kadar işvereni de etkiliyor. Bu yıl maliyet 3 bin 6 lira. Devlet desteği sonrası ise 2.856 liraya iniyor. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2019 Cumartesi 19:46 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2019 Cumartesi 19:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





