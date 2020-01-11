  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Askerden dönene işsizlik maaşı!

Askerden dönene işsizlik maaşı!

Bu günlerde kimi bedelli kimi normal birçok genç askere gidiyor. Bunlar çalıştıkları için bazı hakları da var. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2020 Cumartesi 00:06
Askerden dönene işsizlik maaşı!
Askerden dönene işsizlik maaşı!

SİZ SORUN FARUK ERDEM CEVAPLASIN - faruk.erdem@yeniasir.com.tr

Askerlik sistemimizde yapılan değişikliklerle artık birçok genç bedelli olarak askerlik görevini yerine getiriyor. Fakat eski sistemde yine askere gidenler de çoğunlukta.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Askerden dönene işsizlik maaşı!
Askerden dönene işsizlik maaşı!

Askere gitmeden önce çalışma hayatında olanların bazı hakları bulunuyor. Özellikle işsizlik maaşı konusunda çok soru alıyorum.

Askerden dönene işsizlik maaşı!
Askerden dönene işsizlik maaşı!

İşsizlik maaşı kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılanlara ödeniyor. Bunların son 3 yılda en az 600 gün priminin yatmış olması ve son 120 günde de hizmet akdine tabi çalışmak gerekiyor. İşsiz kalan çalışanların çıkış bildirgelerine yazılan kod işsizlik maaşı için çok önemli. Bu yüzden ayrılırken işyerinizin bu kodları işsizlik maaşı alacağınız şekilde bildirmesi gerekiyor.

Askerden dönene işsizlik maaşı!
Askerden dönene işsizlik maaşı!

İKİ FARKLI SİSTEM VAR
Askere gidenler için de işsizlik maaşı imkânı bulunuyor. İşsizlik maaşı için askerlik dönüşü başvurma şartı bulunuyor. Bu konuda iki durum söz konusu:

Askerden dönene işsizlik maaşı!
Askerden dönene işsizlik maaşı!

Birincisi; bir çalışan prim gün sayılarını tamamlayıp işsizlik maaşı alacak şekilde işten çıkartıldığında İŞKUR'a giderek maaş bağlatabilir. Bu çalışan maaş almaktayken askere giderse ödeneği kesilir. Ancak askerlik dönüşü 30 gün içinde tekrar başvurarak kalan ödeneklerini de almaya devam edebilir.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İŞKUR işsizlik maaşı kaç ay veriliyor? İŞKUR işsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR işsizlik maaşı kaç ay veriliyor? İŞKUR işsizlik maaşı şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?
BİZE ULAŞIN