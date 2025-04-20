Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye’nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A yarın hizmete alınacak

Türksat 6A'nın 12 gün süren yolculuk ve 6 ateşleme gerçekleştirilerek 28 Aralık 2024'te 42 derece doğu nihai görev yörüngesine ulaştığını belirten Uraloğlu, "Anten kapsama alanı gibi uydunun görev yörüngesinde gerçekleştirilmesi gereken diğer tüm testleri de tamamlandı. 17 Şubat'ta yapılan ilk test yayınıyla Türksat 6A'nın haberleşme kabiliyetleri de pratik olarak doğrulandı." değerlendirmesinde bulundu.



Uraloğlu, Türksat'ın, 31 derece, 42 derece ve 50 derece doğu yörüngelerinde Türksat 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B olmak üzere 5 haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti.



