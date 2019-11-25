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Bankalar emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?
Bankalar emekliler için yarışta. Bankaların promosyon ödemeleri ne kadar? Promosyon ödemesi için hangi banka hangi şartları arıyor? Hangi banka emekliye ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25 Kasım 2019 Pazartesi 09:16Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2019 Pazartesi 09:18
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Tüm emekliler promosyon ile ek gelire kavuştu. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bankaların yarışı ya tutarları yükseltiyor ya da ek faydalar sağlıyor.