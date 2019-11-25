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Bankalar emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

Bankalar emekliler için yarışta. Bankaların promosyon ödemeleri ne kadar? Promosyon ödemesi için hangi banka hangi şartları arıyor? Hangi banka emekliye ne kadar promosyon ödemesi yapıyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2019 Pazartesi 09:16 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2019 Pazartesi 09:18
Bankalar emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

Tüm emekliler promosyon ile ek gelire kavuştu. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bankaların yarışı ya tutarları yükseltiyor ya da ek faydalar sağlıyor.

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Bankalar emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

Bankalar halen bin liraya varan promosyon veriyor.

Bankalar emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

Ayrıca emekli müşteri getirenlere 100-125 lira verenler de; 2 gün erken maaş, ücretsiz havale-EFT işlemleri, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunanlar da var.

Bankalar emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

Ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, özel faiz gibi imkanlar da sunulan faydalar arasında.

Bankalar emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

YARIŞ BÜYÜYECEK
Emekli aylığı bağlananlar bankaya taahhüt verip ödemesini alabiliyor.

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