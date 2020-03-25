Bankaların koronavirüs destek paketleri! Hangi banka ödemeleri erteledi? Ödemeler hangi tarihlerde yapılacak?

Türk bankacılık sektörü koronavirüs salgınının firmaların, KOBİ'lerin, esnafın ve bireylerin üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunları aşabilmesi için önemli destek paketleri açıkladı. Bankalar, müşterilerinin kısa vadeli finansal sorunlarını aşabilmesi için ana para/faiz/taksit ödemelerini erteleme, ilave limit artışı ve yapılandırma gibi destekleri devreye aldı. Peki hangi banka hangi destekleri sunuyor? Kredilerin son ödeme tarihi nedir? İşte bankaların koronavirüs destek paketleri...