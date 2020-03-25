Bankaların koronavirüs destek paketleri! Hangi banka ödemeleri erteledi? Ödemeler hangi tarihlerde yapılacak?

Türkiye'de de vaka sayılarının artmasıyla hükümet bir dizi tedbiri yürürlüğe koydu. Hem sosyal hem de ekonomi alanında salgının etkilerini asgaride tutmak için önemli paketler açıklanırken, Türk bankacılık sektörü de bu zorlu dönemde elini taşın altına koydu.

Bankalar, müşterilerinin kısa vadeli finansal sorunlarını aşabilmesi için ana para/faiz/taksit ödemelerini erteleme, ilave limit artışı ve yapılandırma gibi destekleri devreye aldı.