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Haberler Galeri Bankaların koronavirüs destek paketleri! Hangi banka ödemeleri erteledi? Ödemeler hangi tarihlerde yapılacak?

Bankaların koronavirüs destek paketleri! Hangi banka ödemeleri erteledi? Ödemeler hangi tarihlerde yapılacak?

Türk bankacılık sektörü koronavirüs salgınının firmaların, KOBİ'lerin, esnafın ve bireylerin üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunları aşabilmesi için önemli destek paketleri açıkladı. Bankalar, müşterilerinin kısa vadeli finansal sorunlarını aşabilmesi için ana para/faiz/taksit ödemelerini erteleme, ilave limit artışı ve yapılandırma gibi destekleri devreye aldı. Peki hangi banka hangi destekleri sunuyor? Kredilerin son ödeme tarihi nedir? İşte bankaların koronavirüs destek paketleri...

Giriş Tarihi: 25 Mart 2020 Çarşamba 15:43 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2020 Çarşamba 16:17
Bankaların koronavirüs destek paketleri! Hangi banka ödemeleri erteledi? Ödemeler hangi tarihlerde yapılacak?

Türkiye'de de vaka sayılarının artmasıyla hükümet bir dizi tedbiri yürürlüğe koydu. Hem sosyal hem de ekonomi alanında salgının etkilerini asgaride tutmak için önemli paketler açıklanırken, Türk bankacılık sektörü de bu zorlu dönemde elini taşın altına koydu.

Bankalar, müşterilerinin kısa vadeli finansal sorunlarını aşabilmesi için ana para/faiz/taksit ödemelerini erteleme, ilave limit artışı ve yapılandırma gibi destekleri devreye aldı.

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Bankaların koronavirüs destek paketleri! Hangi banka ödemeleri erteledi? Ödemeler hangi tarihlerde yapılacak?

Akbank
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Akbank, bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteleyecek.

Bankaların koronavirüs destek paketleri! Hangi banka ödemeleri erteledi? Ödemeler hangi tarihlerde yapılacak?

Albaraka Türk

Albaraka Türk, talep eden tüm ticari ve bireysel müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan taksit ödemelerini 2 ay süreyle erteleyecek.

Personel maaşlarını Albaraka Türk'ten ödeyen müşterilere, talep etmeleri halinde, istihdamlarını korumaları şartıyla, 3 aylık personel maaş giderleri kadar ilave limit imkanı sağlayacağını duyuran banka, müşterilerin yapılandırma taleplerinin, nakit akışına ve sektörel durumlarına göre, ödemesiz dönem dahil, mevcut vade yapılarından daha uzun vadelerde yapılandıracak.

Bankaların koronavirüs destek paketleri! Hangi banka ödemeleri erteledi? Ödemeler hangi tarihlerde yapılacak?

Alternatif Bank
Alternatif Bank, talep etmeleri halinde tüzel ve bireysel müşterilerinin, 30 Nisan'a kadar olan kredi ana para, faiz ve taksit ödemelerini mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteleyecek.

DenizBank

DenizBank, koronavirüs salgınının müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların aşılması amacıyla bireysel ve ticari müşterilerden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar öteleyecek.

Bankaların koronavirüs destek paketleri! Hangi banka ödemeleri erteledi? Ödemeler hangi tarihlerde yapılacak?

Emlak Katılım

Emlak Katılım, bireysel ve kurumsal müşterilerine, 31 Mart'a kadar yapılması gereken taksit, kar payı ve anapara ödemelerinde erteleme imkanı sunacak. Banka, söz konusu erteleme kapsamında müşterilerin koşullarına uygun vadeli yapılandırma sağlayacak.

Ödemesiz dönemi 6 aya kadar sağlayan banka, bu süreyi 12 aya kadar uzatabilecek. Emlak Katılım, ayrıca maaş müşterisi olan kurumsal müşterilerine, ihtiyaç duymaları halinde şubat sonundaki istihdamlarını korumaları koşuluyla 3 aylık çalışan maaş gideri kadar ek limit sunacak.

Emlak Katılım, finansman limiti olan müşterilerinin mevcut koşullar nedeniyle oluşabilecek işletme sermayesi ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi'ne yönelik ilave limit ihtiyaçlarını da karşılayacak.

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