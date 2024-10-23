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Başvurular bugün başladı: İzmir Büyükşehir Belediyesi çok sayıda işçi alacak! Personel alım şartları neler? İşte başvuru ekranı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi istihdam edilmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. 28 şoför alımı yapacak olan belediyenin personel alımına ilişkin şartları araştırılıyor. Peki İzmir Büyükşehir Belediyesi iş başvurusu nasıl yapılır? İzmir Büyükşehir Belediyesi şoför alımı ilanı başvuru şartları neler? Belediye işçi alımı son başvuru tarihi belli mi? İşte merak edilenler...

HABER MERKEZİ

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Başvurular bugün başladı: İzmir Büyükşehir Belediyesi çok sayıda işçi alacak! Personel alım şartları neler? İşte başvuru ekranı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN personel alımı yapacağını duyurdu. 23- 25 Ekim tarihleri arasında başvurularının alacağı ilan için detaylar merak ediliyor. Peki İzmir Büyükşehir Belediyesi kaç personel alımı yapacak? İlana başvuru şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvurular nereden nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

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Başvurular bugün başladı: İzmir Büyükşehir Belediyesi çok sayıda işçi alacak! Personel alım şartları neler? İşte başvuru ekranı...

İŞKUR'da yayınlanan İzmir iş ilanları takip edilmeye devam ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi olan İZELMAN, İŞKUR'da ilan yayınladı. İZELMAN, toplamda 28 şoför alımı yapacağını duyurdu. Alınacak personelin en az 1 yıl deneyimli olması istendi.

Başvurular bugün başladı: İzmir Büyükşehir Belediyesi çok sayıda işçi alacak! Personel alım şartları neler? İşte başvuru ekranı...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2-Erkek adaylar için başvuru tarihi itibari ile 46(Kırkaltı) yaşından gün almamış olmak.
3-Kadın adaylar için başvuru tarihi itibari ile 49(Kırdokuz) yaşından gün almamış olmak.
4-Erkek adaylar için en az ortaokul mezunu olmak.
5-Kadın adaylar için en az ilkokul mezunu olmak.
6-Askerlik hizmetini tamamlamış ya da askerlik hizmetinden muaf olmak. 7-Tercihen en az 1 (bir) yıl İzmir de ikamet etmiş veya ediyor olmak.

Başvurular bugün başladı: İzmir Büyükşehir Belediyesi çok sayıda işçi alacak! Personel alım şartları neler? İşte başvuru ekranı...

8-5510 sayılı yasa çerçevesinde emeklilik, şartlarını yerine getirmemiş olmak.
9-Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre otobüs kullanacaklara verilen En az 3(Üç) yıllık D sınıfı sürücü belgesi veya 01.01 2016 tarihinden önce alınmış ancak değişiklik sonrası yenilenmemiş E sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. 10-Son 3(üç) yıl içerisinde alkollü araç kullanma, 100 ceza puanı, Mahkeme Kararı vb nedenler ile ilgili makamlarca sürücü belgesi geri alınmamış olmak
11-Erkek adaylar için tercihen 1(Bir) yıl süre ile Otobüs veya Kamyon veya Çekici Kullanmış olmak.

Başvurular bugün başladı: İzmir Büyükşehir Belediyesi çok sayıda işçi alacak! Personel alım şartları neler? İşte başvuru ekranı...

12-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, kasten yaralamanın, kadına karşı, nitelikli veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış halleri veya fuhuş suçlarından mahkum olmamak