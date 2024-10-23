Başvurular bugün başladı: İzmir Büyükşehir Belediyesi çok sayıda işçi alacak! Personel alım şartları neler? İşte başvuru ekranı...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Erkek adaylar için başvuru tarihi itibari ile 46(Kırkaltı) yaşından gün almamış olmak.

3-Kadın adaylar için başvuru tarihi itibari ile 49(Kırdokuz) yaşından gün almamış olmak.

4-Erkek adaylar için en az ortaokul mezunu olmak.

5-Kadın adaylar için en az ilkokul mezunu olmak.

6-Askerlik hizmetini tamamlamış ya da askerlik hizmetinden muaf olmak. 7-Tercihen en az 1 (bir) yıl İzmir de ikamet etmiş veya ediyor olmak.