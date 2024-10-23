Başvurular bugün başladı: İzmir Büyükşehir Belediyesi çok sayıda işçi alacak! Personel alım şartları neler? İşte başvuru ekranı...

12-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, kasten yaralamanın, kadına karşı, nitelikli veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış halleri veya fuhuş suçlarından mahkum olmamak