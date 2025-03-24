Bayram mesaisi nasıl hesaplanır? Asgari ücretli bayramda ne kadar mesai alır?

Arife günü mesaisi nasıl hesaplanır?

İş yerlerinde arife günü saat 13:00'te başlar. Mevzuata göre saat 13'00'e kadar çalışma süresi tam günlük mesai olarak değerlendirildiği için çalışanlar normal mesai ücretlerini alırlar. Ancak çalışanlar arife günü öğleden sonra çalışmayı tercih ederse, işverenler ek mesai ücreti ödemek zorunda.

Bayram mesai ücreti yerine izin kullandırılabilir mi?

İşçi isterse bayram mesai ücretini alır isterse sonradan izin kullanabilir. Bu tamamen işçi ve işveren arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Bu durumda bayram mesaisi ödenmez, çalışan tam maaşını alır.