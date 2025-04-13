  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Bedelli askerlere tazminat müjdesi! Mahkemeden emsal karar

Bedelli askerlere tazminat müjdesi! Mahkemeden emsal karar

Bedelli askerlik nedeniyle işinden istifa eden bir çalışana işvereden kıdem tazminatıyla ilgili olumsuz yanıt geldi. Konu yargıya taşındı ve ilk derece mahkemesi, "İşçi izinli sayılır, tazminat alamaz" diyerek işvereni haklı buldu. Dosyayı inceleyen üst mahkeme ise dikkat çeken bir emsal karara imza attı. İşte detaylar...

SABAH

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Bedelli askerlere tazminat müjdesi! Mahkemeden emsal karar

İstanbul'da yaşayan Gökhan A., 2014-2019 yılları arasında bir zincir giyim mağazasında satış danışmanı olarak çalıştı. Son maaşı ise 4 bin 400 liraydı. Bedelli askerliğe gitmek için işten istifa eden işçi, iş yerinden 20 bin lira kıdem tazminatını istedi.İşveren, "İş kaybı olmayacak, 21 gün boyunca ücretsiz izinli sayılacak." diyerek tazminat talebini reddetti. Taraflar uzlaşamayınca işçi, avukatı Cemil Albayrak aracılığı ile kıdem tazminatı için mahkemenin kapısını çaldı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bedelli askerlere tazminat müjdesi! Mahkemeden emsal karar

İKİ MAHKEME İKİ AYRI KARAR
Bu sırada başka bir çalışanın davasında Adana'da bir mahkeme, istifa halinde tazminat alınabilecek halleri sıraladı; emeklilik, evlilik, askerlik. Mahkeme, bedelli askerliğin muvazzaf askerlikten farklı olmadığını söyledi ve davayı kabul etti. İşverenin çalışanına kıdem tazminatını ödemesine hükmetti.

Bedelli askerlere tazminat müjdesi! Mahkemeden emsal karar

Ancak Gökhan A.'ın davasında İstanbul İş Mahkemesi, çalışanın bedelli askerlikte işini kaybetmemesinin amaçlandığını, 21 gün izinli sayılabileceğini belirterek "Tazminat alamaz." diyerek davayı reddetti.

ÜST MAHKEMEDEN EMSAL KARAR
Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı. Daire, işçinin muvazzaf askerlik hizmetini yapmak için işinden ayrılmak zorunda olduğunu, bedelli askerlikle ilgili düzenlemede işçinin ücretsiz izinli sayılacağının belirtildiğini aktardı.

Bedelli askerlere tazminat müjdesi! Mahkemeden emsal karar

"KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR" KARARI
İş Kanunu'nda muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla iş sözleşmesini fesheden işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağının düzenlendiğini kaydeden Daire, "Bu durumda işçi, belirtilen bu hükümden yararlanarak bedelli için dahi olsa iş sözleşmesini feshettiğinde kıdem tazminatı talep hakkına sahiptir." dedi.

Davacı işçinin kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğini belirten Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu. Dosyanın yeniden görülmesi için mahkemeye iade etti.

Bedelli askerlere tazminat müjdesi! Mahkemeden emsal karar

"BEDELLİ DE MUVAZZAF ASKERLİK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLDİ"
Kararı SABAH'a değerlendiren Avukat Cemil Albayrak, "Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için İş Kanunu'na tabi işçi olarak çalışan kişilerin en az 1 yıl çalışmış olması ve 1475 sayılı kanunda sayılan hallerden biri ile iş akdinin sona ermiş olması gerekmektedir. İş akdinin kıdem tazminatı ödenmeyecek şekilde sona erdiğini ispat yükü işverene aittir. Kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için davacının iş akdinin kanunda sayılan hallerden biri ile sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesi, işçi tarafından İş Kanunu 24.maddede sayılan sebeplerden biri ile sona erdirilmiş olması veya emeklilik, evlilik, askerlik gibi sebeplerle sona ermesi gerekmektedir.

Bedelli askerlere tazminat müjdesi! Mahkemeden emsal karar

Somut olayda davacının iş ilişkisinin askerlik sebebi ile sona erdirildiği anlaşılmıştır. 1475 sayılı yasada kıdem tazminatına hak kazanma nedenlerinden biri de muvazzaf askerlik halidir.

Bedelli askerlere tazminat müjdesi! Mahkemeden emsal karar

1111 sayılı yasada ise muvazzaf askerliğin bedenen ya da döviz/TL ödeyerek ya da kamu hizmetinde çalışılarak yerine getirilebileceği düzenlenmiştir. Bedelli askerliğin de muvazzaf askerlik kapsamında değerlendirilmesi sebebiyle davacının kıdem tazminatına hak kazandığı kanaatine varılmıştır." dedi.