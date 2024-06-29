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Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? 2024 bedelli askerlik ücretleri...
Bedelli askerlik ücretlerinin Temmuz ayında ne kadar olacağı merak ediliyor. 182.609,04 TL olan bedelli askerlik ücretlerine Temmuz ayında zam gelecek. Peki 2024 bedelli askerlik ücretleri ne kadar olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.06.2024 16:30Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 16:30
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Temmuz ayının yaklaşması ile birlikte bedelli askerlik ücretleri de merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik yapacaklar için uyarıda bulundu. Peki 2024 Temmuz ayında bedelli askerlik ücretleri ne kadar olacak? Bedelli askerlik başvurularında son tarih ne zaman? İşte detaylar...
Bedelli askerlik ücreti Temmuz ayındaki memur maaşlarına gelecek zamla birlikte yeniden belirlenecek. Mevcutta 182.609,04 TL olarak uygulanan bedelli askerlik ücreti yeni katsayı oranına göre artacak.
Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Bakanlık "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir" duyurusunu yaptı.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK? Bedelli askerlik zammının ne kadar olacağı Temmuz ayında enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kanunda belirlenen usullere göre hesaplamalar yapılıp zamlanıyor.
Kesin zam oranının Temmuz ayı ortalarına kadar Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilmesi bekleniyor.