Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? 2024 bedelli askerlik ücretleri...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik zammının ne kadar olacağı Temmuz ayında enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kanunda belirlenen usullere göre hesaplamalar yapılıp zamlanıyor.

Kesin zam oranının Temmuz ayı ortalarına kadar Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilan edilmesi bekleniyor.