BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Şubat cuma indirimleri belli oldu. Bu Cuma BİM'de televizyon, çaydanlık, airfryer, elektrik süpürgesi ve daha pek çok ürün indirimli fiyatla satışta olacak. İşte 28 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...
HABER MERKEZİ
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BİM 28 ŞUBAT CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM'de bu cuma hangi ürünler indirimli olacak? BİM'in cuma indirimlerinde bu hafta yok yok. Televizyondan mutfak ürünlerine, giyim ürünlerinden spor aletlerine kadar pek çok ürün bu cuma BİM'de indirimli. İşte 28 Şubat cuma BİM indirimleri...