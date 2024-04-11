BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 NİSAN CUMA

BİM'de bu cuma hangi ürünler indirimli? BİM'de mutfak ürünleri indirimli mi? soruları merak ediliyor. BİM bu haftanın cuma kataloğunu yayınladı. Bu cuma BİM'de mutfak ürünlerinden elektrikli ev aletlerine kadar pek çok çeşit uygun fiyatla satışta olacak. İşte 12 Nisan Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu....