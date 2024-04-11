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Haberler Galeri BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 NİSAN CUMA

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 NİSAN CUMA

BİM aktüel ürünler kataloğunun cuma indirimleri belli oldu. Bu hafta BİM'de televizyon, laptop, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri uygun fiyatla satışa sunuluyor. İşte 12 Nisan Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 11 Nisan 2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2024 15:48

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 NİSAN CUMA
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 NİSAN CUMA

BİM'de bu cuma hangi ürünler indirimli? BİM'de mutfak ürünleri indirimli mi? soruları merak ediliyor. BİM bu haftanın cuma kataloğunu yayınladı. Bu cuma BİM'de mutfak ürünlerinden elektrikli ev aletlerine kadar pek çok çeşit uygun fiyatla satışta olacak. İşte 12 Nisan Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu....

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 NİSAN CUMA
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 NİSAN CUMA

HP GAMING LAPTOP FA0008NT
Ürün Bilgileri

• Windows 11 Home
• Intel Core i5-12450H
• 16 GB DDR4-3200 MHz RAM (2x8 GB)
• 39,6 cm (15,6 inç) diyagonal
• FHD (1920 x 1080) IPS

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 NİSAN CUMA
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 NİSAN CUMA
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 NİSAN CUMA
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 NİSAN CUMA
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 NİSAN CUMA
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 NİSAN CUMA
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