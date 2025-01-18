BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 24 OCAK CUMA | İŞTE HAFTANIN İNDİRİMLERİ...

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de gelecek cuma hangi ürünlerin indirimde olduğu merak ediliyor. Bebek ürünlerinden elektronik ürünlerine varıncaya dek onlarca çeşit ürün cuma günü BİM'de uygun fiyatla satışta olacak. İşte 24 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 18 Ocak 2025 14:42 Son Güncelleme : 18 Ocak 2025 14:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





