BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 EKİM-1 KASIM! İşte bu haftanın indirimleri...

BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. BİM'de 30 Ekim Çarşamba günü çamaşır makinesi, kurutma makinesi, buzdolapları uygun fiyatlar satışa sunulurken 1 Kasım Cuma günü ise televizyondan küçük ev aletlerine kadar pek çok ürün indirimde olacak. İşte BİM'in bu haftaki indirimleri...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 28 Ekim 2024 12:44 Son Güncelleme : 28 Ekim 2024 12:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





