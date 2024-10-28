BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 EKİM-1 KASIM! İşte bu haftanın indirimleri...
BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. BİM'de 30 Ekim Çarşamba günü çamaşır makinesi, kurutma makinesi, buzdolapları uygun fiyatlar satışa sunulurken 1 Kasım Cuma günü ise televizyondan küçük ev aletlerine kadar pek çok ürün indirimde olacak. İşte BİM'in bu haftaki indirimleri...
BİM'de çarşamba ve cuma günü indirimleri merak ediliyor. Bu hafta birbirinden farklı onlarca çeşit ürün BİM'de satışa sunuluyor. Elektronik ürünlerden ev tekstiline varıncaya kadar birçok ürün bu hafta BİM'de indirimde. İşte 30 Ekim-1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu ürünleri...