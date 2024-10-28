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Haberler Galeri BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 EKİM-1 KASIM! İşte bu haftanın indirimleri...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 EKİM-1 KASIM! İşte bu haftanın indirimleri...

BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. BİM'de 30 Ekim Çarşamba günü çamaşır makinesi, kurutma makinesi, buzdolapları uygun fiyatlar satışa sunulurken 1 Kasım Cuma günü ise televizyondan küçük ev aletlerine kadar pek çok ürün indirimde olacak. İşte BİM'in bu haftaki indirimleri...

HABER MERKEZİ

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 EKİM-1 KASIM! İşte bu haftanın indirimleri...

BİM'de çarşamba ve cuma günü indirimleri merak ediliyor. Bu hafta birbirinden farklı onlarca çeşit ürün BİM'de satışa sunuluyor. Elektronik ürünlerden ev tekstiline varıncaya kadar birçok ürün bu hafta BİM'de indirimde. İşte 30 Ekim-1 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu ürünleri...

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BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 EKİM-1 KASIM! İşte bu haftanın indirimleri...

Ürün Bilgileri

• Kapı açık alarmı
• Tatil modu
• Dondurucu bölme 150 L
• Soğutucu bölme 340 L

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 EKİM-1 KASIM! İşte bu haftanın indirimleri...

Ürün Bilgileri

• Program takibi
• İnverter motor
• Çocuk kilidi
• Dengesiz yük kontrolü
• Taşma emniyeti

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 EKİM-1 KASIM! İşte bu haftanın indirimleri...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 EKİM-1 KASIM! İşte bu haftanın indirimleri...