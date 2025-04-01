BİM CUMA İNDİRİMLERİ | 4 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM, 4 Nisan Cuma günü müşterilerine sunacağı aktüel ürünlerle dikkat çekiyor. Bu hafta, teknoloji ürünlerinden ev gereçlerine, kişisel bakım malzemelerinden mutfak eşyalarına kadar pek çok ürün raflarda yerini alacak. İşte 4 Nisan 2025 Cuma günü BİM'de bulabileceğiniz öne çıkan aktüel ürünler...
HABER MERKEZİ
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BİM'de 4 Nisan 2025 Cuma günü elektronikten ev tekstiline, kişisel bakım ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar birçok kategoride indirimli ürünler raflarda yerini alacak. Özellikle teknoloji ürünleri ve evcil hayvan gereçleri gibi popüler kategoriler dikkat çekiyor. İşte BİM'de bu cumanın indirimli ürünleri...
• Batarya: 36V 15 Ah • Maksimum Hız: 25 km/h • Motor 250 W • Mesafe 60-80
QUİCLEAN PRO ŞARJLI KABLOSUZ SÜPÜRGE
4.450, 00 ₺
Ürün Bilgileri
• 22.2V (Lİ-İON) • 0,8L Toz Haznesi • 2200 Amh • 4 saat şarj süresi • Tetikli 2 kademeli güç ayarı • 17Kpa Vakum gücü • Duvara Montaj Aparatı
MAXTHON MUTFAK ROBOTU
3.750, 00 ₺
Ürün Bilgileri
• Pulse fonksiyonu (anlık çalıştırma) • 1200 ml kapasiteli işlem haznesi • 1000 ml kapasiteli sürahi blender • Kahve ve baharat öğütme aksesuarı • Buz kırma fonksiyonu • Hamur yoğurma aparatı • Dilimleme ve rendeleme aparatları • Paslanmaz çelik bıçaklar • Kaymaz taban • Güvenlik kilidi • Kablo saklama yuvası
Dikey Buharlı Ütü
1.390, 00 ₺
Ürün Bilgileri
• Hızlı, pratik ve kolay kullanım • Buhar Kontrol Düğmesi • 2 metre kablo • Kumaş fırçası • 280 ml su kapasitesi
32 İNÇ FULL HD ANDROID SMART LED TV S5400A
7.990, 00 ₺
Ürün Bilgileri
• Wi-Fi 2.4G • Bluetooth 5.0 • USB 2.0*1
Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık H612BT
549,00 ₺
Ürün Bilgileri
• Bluetooth Versiyonu: 5.4 • Pil Kapasitesi: 400mAh • Şarj Süresi: 2 saat • Oynatma Süresi: 50 saate kadar (kullanıma bağlı olarak değişebilir) • Şarj Girişi: Type-C • Bağlantı Seçenekleri: Bluetooth ve 3.5mm AUX girişi •Ağırlık: Hafif tasarım · Katlanabilirlik: Evet