BİM CUMA İNDİRİMLERİ | 4 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de 4 Nisan 2025 Cuma günü elektronikten ev tekstiline, kişisel bakım ürünlerinden mutfak gereçlerine kadar birçok kategoride indirimli ürünler raflarda yerini alacak. Özellikle teknoloji ürünleri ve evcil hayvan gereçleri gibi popüler kategoriler dikkat çekiyor. İşte BİM'de bu cumanın indirimli ürünleri...