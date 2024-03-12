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Haberler Galeri BİM RAMAZAN KATALOĞU! BİM'de Ramazan ayında hangi ürünler indirimli?

BİM RAMAZAN KATALOĞU! BİM'de Ramazan ayında hangi ürünler indirimli?

BİM'in Ramazan ayına özel kataloğu yayınlandı. BİM'de Ramazan ayında kahvaltılık ürünlerden baklagile, ayçiçek yağından süt ürünlerine varıncaya dek pek çok ürün indirimli fiyatla satışta olacak. İşte BİM Ramazan ayı kataloğu indirimleri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 13:22

BİM RAMAZAN KATALOĞU! BİM'de Ramazan ayında hangi ürünler indirimli?
BİM RAMAZAN KATALOĞU! BİM’de Ramazan ayında hangi ürünler indirimli?

BİM'de Ramazan ayında pek çok ürün indirimli fiyatla satışta olacak. Kaşar peynirinden ayçiçek yağına, yoğurttan nohuta varıncaya dek onlarca çeşit ürün BİM'de indirimde olacak. İşte BİM Ramazan kataloğu...

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BİM RAMAZAN KATALOĞU! BİM'de Ramazan ayında hangi ürünler indirimli?
BİM RAMAZAN KATALOĞU! BİM’de Ramazan ayında hangi ürünler indirimli?
BİM RAMAZAN KATALOĞU! BİM'de Ramazan ayında hangi ürünler indirimli?
BİM RAMAZAN KATALOĞU! BİM’de Ramazan ayında hangi ürünler indirimli?
BİM RAMAZAN KATALOĞU! BİM'de Ramazan ayında hangi ürünler indirimli?
BİM RAMAZAN KATALOĞU! BİM’de Ramazan ayında hangi ürünler indirimli?
BİM RAMAZAN KATALOĞU! BİM'de Ramazan ayında hangi ürünler indirimli?
BİM RAMAZAN KATALOĞU! BİM’de Ramazan ayında hangi ürünler indirimli?
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