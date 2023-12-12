BİM'e bu cuma hangi ürünler gelecek? İşte 12- 15 Aralık BİM aktüel indirim kataloğu

BİM'e bu cuma hangi ürünler gelecek? BİM'in 15 Aralık Cuma günü indirim kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. BİM'de bu cuma yapılacak indirimler belli oldu. Her cuma BİM'e onlarca indirimli aktüel ürün geliyor. BİM'e önümüzdeki cuma elektrikli soba, televizyon, dikey süpürge, battaniye, akıllı saat, bebek bezi, un, makarna çeşitleri, yumurta, çocuk oyuncakları ve daha birçok ürün gelecek. İşte BİM 12-15 Aralık indirime giren aktüel ürünler kataloğu tam liste...