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Haberler Galeri BİM'e bu cuma hangi ürünler gelecek? İşte 12- 15 Aralık BİM aktüel indirim kataloğu

BİM'e bu cuma hangi ürünler gelecek? İşte 12- 15 Aralık BİM aktüel indirim kataloğu

BİM'e bu cuma hangi ürünler gelecek? BİM'in 15 Aralık Cuma günü indirim kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. BİM'de bu cuma yapılacak indirimler belli oldu. Her cuma BİM'e onlarca indirimli aktüel ürün geliyor. BİM'e önümüzdeki cuma elektrikli soba, televizyon, dikey süpürge, battaniye, akıllı saat, bebek bezi, un, makarna çeşitleri, yumurta, çocuk oyuncakları ve daha birçok ürün gelecek. İşte BİM 12-15 Aralık indirime giren aktüel ürünler kataloğu tam liste...

Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 15:38 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 15:48

BİM’e bu cuma hangi ürünler gelecek? İşte 12- 15 Aralık BİM aktüel indirim kataloğu

BİM'e 15 Aralık Cuma çeşit çeşit indirimli ürün gelecek. BİM marketlerinde bu hafta teknolojik aletlerden çocuk araç gereçlerine, giyim ürünlerinden mutfak aletlerine birbirinden farklı ürün alıcısıyla buluşacak.İşte BİM 12- 15 Aralık aktüel ürünler kataloğu...

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BİM’e bu cuma hangi ürünler gelecek? İşte 12- 15 Aralık BİM aktüel indirim kataloğu

Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 119 TL

Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 L 42,50 TL

Master Potato Patates Cipsi 39,50 TL

Doritos Turca Mısır Cipsi 35 TL

Meysu Gazlı İçecek Kola 2,5 L 27,50 TL

Cafe Crown Sıcak Çikolata 400 g 79,50 TL

Patiswiss Limonlu Cheesecake Dolgulu Çikolata 240 g 42,50 TL

Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 99 TL

BİM’e bu cuma hangi ürünler gelecek? İşte 12- 15 Aralık BİM aktüel indirim kataloğu

Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paketler 219 TL

Maylo Bütçem Tuvalet Kağıdı 2 katlı 32'li 129 TL

Maylo Bütçem Kağıt Havlu 2 katlı 12'li 90 TL

Mr.Green Temizlik Bezi Seti 85 TL

Slazenger Deodorant 150 ml 65 TL

Topuz Fırçası 45 TL

Johnson's Baby 500 ml 39,75 TL

BİM’e bu cuma hangi ürünler gelecek? İşte 12- 15 Aralık BİM aktüel indirim kataloğu

BİM AKTÜEL 15 ARALIK 2023 KATALOĞU

Dijitsu 55 İnç UHD Webos TV 9.499 TL

Dijitsu 43 İNÇ FHD Android Smart TV 5.699 TL

Casper VIA X30 8/128 GB Cep Telefonu 7.899 TL

Fakir Lucky Dik Süpürge 999 TL

Kumtel Çİft Yönlü Isıtıcı 629 TL

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL

Kumtel Dikey Isıtıcı 979 TL

House Pratik Dinamolu El Feneri 39 TL

BİM’e bu cuma hangi ürünler gelecek? İşte 12- 15 Aralık BİM aktüel indirim kataloğu

Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 159 TL

Sopalı Pelüş At 100 cm 229 TL

Luna'nın Park Seti 199 TL

Zor Çark Oyunu 39,50 TL

Oyuncak Hamburger Sandviç Seti 39,50 TL

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