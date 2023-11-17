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Haberler Galeri BÜYÜK İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki indirimi duyan koşuyor

BÜYÜK İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki indirimi duyan koşuyor

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde hangi ürünler indirime girdi? Marketler arasında en uygun fiyatlı olan hangisi? En çok hangi market indirime girdi? En ucuz sıvı yağ, yumurta, süt, yoğurt, et, tavuk, kıyma hangi markette satılıyor? sorularının yanıtı uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 4- 17 Kasım 2023 Kasım indirim kataloğundaki ürünlerin yarın fiyatları artacak. Tarım Kredi Marketleri kasım indirimle birçok ürünün etiket fiyatı düştü. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde kasım ayında indirime giren ürünler kahvaltılık, zeytin, peynir, süt, sıvı yağ, et, kıyma, tavuk, mercimek, balık, meşrubat, yumurta, çay, deterjanlar oldu. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde satılan indirimli ürünlerin fiyatı...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 11:46 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 11:48

BÜYÜK İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’ndeki indirimi duyan koşuyor

Başkan Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği ve enflasyonla mücadele kapsamında fiyatların düştüğü Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 2023 kasım ayındaki indirimin son günü. Markete gitmenize gerek kalmadan hangi ürünlerin indirimde olduğunu merak ediyorsanız, sayfamızı inceleyebilir kampanyalı ürünler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Kahvaltılık, içecek, sıvı yağ, et, peynir, tavuk, abur cubur ve çay gibi birçok gıda ürünlerinde ekim ayına özel indirimler yapıldı.

İşte güncel indirimli ürünler kataloğu;

81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.

İndirim kampanyası 4 Kasım tarihinde başladı ve 17 Kasım'da (bugün) sona erecek.Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde kasım ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. Son yayınlanan indirim kataloğunda yağ, et, peynir, sucuk, yağ, çay, temizlik ürünleri ve pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor. İşte Kasım ayının indim kataloğunda yer alan ürünleri tam listesi ve yeni fiyatları….

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BÜYÜK İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’ndeki indirimi duyan koşuyor

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BÜYÜK İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’ndeki indirimi duyan koşuyor
BÜYÜK İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’ndeki indirimi duyan koşuyor
BÜYÜK İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’ndeki indirimi duyan koşuyor
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