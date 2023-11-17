BÜYÜK İNDİRİMİN SON GÜNÜ! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’ndeki indirimi duyan koşuyor

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde hangi ürünler indirime girdi? Marketler arasında en uygun fiyatlı olan hangisi? En çok hangi market indirime girdi? En ucuz sıvı yağ, yumurta, süt, yoğurt, et, tavuk, kıyma hangi markette satılıyor? sorularının yanıtı uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 4- 17 Kasım 2023 Kasım indirim kataloğundaki ürünlerin yarın fiyatları artacak. Tarım Kredi Marketleri kasım indirimle birçok ürünün etiket fiyatı düştü. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde kasım ayında indirime giren ürünler kahvaltılık, zeytin, peynir, süt, sıvı yağ, et, kıyma, tavuk, mercimek, balık, meşrubat, yumurta, çay, deterjanlar oldu. İşte piyasaya oranla Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde satılan indirimli ürünlerin fiyatı...