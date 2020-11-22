Çanakkale Köprüsü bölgedeki yatırımı artırdı

"Hatta depremden sonra küçük arazilere daha fazla talep var. Konut olarak da gayrimenkul piyasası olarak da alanın hiçbir şekilde zarar etmeyeceği bir ildeyiz. Güzel ve özgür bir şehirdeyiz. Köprü yapıldıktan sonra tabi ki İstanbul'a ulaşım kısalacak. Geçiş güzergahı olduğumuzdan dolayı bir talep oluştu. En büyük faktör de İstanbul'un çok yoğun olması. İnsanlar daha rahat, daha güzel bir yerde yaşamak istiyor. Doğalgaz geldiğinden dolayı yazlık bölgelerimiz olan Dardanos ve Güzelyalı'da fiyatlar yüzde 100 oranında arttı. Ama ona rağmen talep hala devam ediyor ve edecek.