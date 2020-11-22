Çanakkale Köprüsü bölgedeki yatırımı artırdı

Çanakkale Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol projesi, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak ve kenti daha ulaşılabilir hale getirecek. İstanbul, İzmir ve Bursa üçgeninde kalan Çanakkale, köprü ile birlikte büyük kentlere ulaşılabilirliğin kolaylaşmasıyla önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Buna paralel olarak bölgedeki tarla ve konut fiyatlarında büyük artış yaşandı. Özellikle köprünün Asya ayağının bulunduğu Lapseki ilçesi ve Avrupa ayağının bulunduğu Gelibolu ilçesi çevresinde arsa ve tarla fiyatları yüzde 100'ün üzerinde bir artış gösterdi.