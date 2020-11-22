  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Çanakkale Köprüsü bölgedeki yatırımı artırdı

Çanakkale Köprüsü bölgedeki yatırımı artırdı

Çanakkale Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol projesi, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak ve kenti daha ulaşılabilir hale getirecek. İstanbul, İzmir ve Bursa üçgeninde kalan Çanakkale, köprü ile birlikte büyük kentlere ulaşılabilirliğin kolaylaşmasıyla önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Buna paralel olarak bölgedeki tarla ve konut fiyatlarında büyük artış yaşandı. Özellikle köprünün Asya ayağının bulunduğu Lapseki ilçesi ve Avrupa ayağının bulunduğu Gelibolu ilçesi çevresinde arsa ve tarla fiyatları yüzde 100'ün üzerinde bir artış gösterdi.

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 10:12 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 10:16
Çanakkale Köprüsü bölgedeki yatırımı artırdı

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ile Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı süren ve 18 Mart 2022 tarihinde hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kentin kaderini değiştiriyor. Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü, kentin özellikle İstanbul'a olan ulaşım zorluğunu ortadan kaldıracak. Yazın tatilciler nedeniyle Çanakkale Boğazı'nın her iki yakasında feribot iskelelerinde yaşanan uzun araç kuyrukları boğazı geçiş süresini uzatıp çileye dönüştürürken, kış aylarında olumsuz hava koşulları da yine deniz ulaşımını aksatıyor ve İstanbul'a olan ulaşımı güçleştiriyordu. Köprü ile birlikte ulaşılması güç bir kent olmaktan çıkacak olan Çanakkale, büyük kentlerin kalabalığından ve stresinden uzaklaşmak isteyenleri cezbetmeye başladı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Çanakkale Köprüsü bölgedeki yatırımı artırdı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapıldığı Lapseki ve Gelibolu ilçeleri ile çevrelerindeki köylerde bulunan arsa ve tarlalar, özellikle İstanbul'da yaşayanlar tarafından büyük talep görüyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, sadece Gelibolu ve Lapseki'deki arsa ve tarla fiyatlarını değil, kentin tamamındaki gayrimenkullerin fiyatının artmasına neden oldu. Yaşanılabilir en iyi kentler arasında gösterilen Çanakkale'ye talebin artması nedeniyle arsa, tarla ve konut fiyatları her geçen yıl katlanarak arttı. Ancak emlakçılar, gayrimenkul fiyatlarının halen alınabilir düzeyde olduğunu ve alanların da kesinlikle zarar etmediğini belirtiyor.

Çanakkale Köprüsü bölgedeki yatırımı artırdı

'DEPREM KÜÇÜK ARZİLERE TALEBİ ARTIRDI'
Çanakkale Elektrik ve Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda emlakçıları temsil eden Emine Özcan, gayrimenkul fiyatlarının anormal bir şekilde yükseldiğini söyledi. Çanakkale'ye çok fazla talep olduğunu ifade eden Özcan, söyle konuştu:

Çanakkale Köprüsü bölgedeki yatırımı artırdı

"Hatta depremden sonra küçük arazilere daha fazla talep var. Konut olarak da gayrimenkul piyasası olarak da alanın hiçbir şekilde zarar etmeyeceği bir ildeyiz. Güzel ve özgür bir şehirdeyiz. Köprü yapıldıktan sonra tabi ki İstanbul'a ulaşım kısalacak. Geçiş güzergahı olduğumuzdan dolayı bir talep oluştu. En büyük faktör de İstanbul'un çok yoğun olması. İnsanlar daha rahat, daha güzel bir yerde yaşamak istiyor. Doğalgaz geldiğinden dolayı yazlık bölgelerimiz olan Dardanos ve Güzelyalı'da fiyatlar yüzde 100 oranında arttı. Ama ona rağmen talep hala devam ediyor ve edecek.

Çanakkale Köprüsü bölgedeki yatırımı artırdı

Güzelyalı'daki yazlık fiyatlarımız bundan bir yıl önce 350 bin lira civarındaydı. Şu anda yüzde 100 artış ile 700-750 bin civarında. Arsa talebi var, ona rağmen arsamız yok. Yok satıyoruz. İlimizin her tarafı için durum aynı. Karacalar köyü mesela çok uç noktamız, orada da talep var. Lapseki, İntepe ve Bayramiç'te de var. Bayramiç'te kır olan arazilerimizin dönüm fiyatı bile yüzde 300 arttı. Konutta yüzde 100, arazilerde yüzde 150 civarı artış var.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Kapanan işyerlerine İŞKUR desteği sürecek
Kapanan işyerlerine İŞKUR desteği sürecek
  • SON DAKİKA