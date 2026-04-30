CANLI ALTIN FİYATLARI | 30 Nisan Perşembe gram altın, çeyrek altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu?
ABD Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasının ardından altın fiyatlarında yön aşağı döndü. Jerome Powell'ın açıklamaları ve küresel riskler piyasayı baskılarken gram altın son bir ayın en düşük seviyelerine yaklaştı. Peki gram altın, çeyrek altın, tam altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 30 Nisan Perşembe güncel fiyatlar...
Küresel piyasalarda gözlerin çevrildiği ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini beklentilere paralel şekilde sabit bırakırken, karar sonrası altın fiyatlarında dikkat çeken bir geri çekilme yaşandı. Özellikle FED Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalar, piyasaların yönünü belirleyen en önemli unsur oldu.
Öte yandan küresel ekonomide artan belirsizlikler ve jeopolitik riskler de fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yükselen enerji maliyetleri, enflasyonun yeniden hız kazanabileceği endişelerini artırırken, merkez bankalarının sıkı para politikalarını sürdüreceği beklentisi güçleniyor. Bu durum, altının kısa vadede baskı altında kalmasına yol açıyor.
Uzmanlar, altın fiyatlarında kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtirken, yatırımcıların hem merkez bankalarının adımlarını hem de küresel gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğine dikkat çekiyor. İşte güncel altın fiyatları...