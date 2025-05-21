CANLI ALTIN FİYATLARI! Altın yükselişte... Son dakika gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Son dakika haberleri... Altın fiyatları daha da artacak mı? Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları ne zaman düşecek? Gram, çeyrek, ata altın ne kadar oldu? sorularının yanıtı altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Ons altın zayıf ABD dolarının etkisiyle 1 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Bugün 21 Mayıs Çarşamba Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 21 Mayıs Çarşamba 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

Giriş Tarihi : 21 Mayıs 2025 13:48 Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 13:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





