CANLI ALTIN FİYATLARI! Altın yükselişte... Son dakika gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...
Son dakika haberleri... Altın fiyatları daha da artacak mı? Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları ne zaman düşecek? Gram, çeyrek, ata altın ne kadar oldu? sorularının yanıtı altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Ons altın zayıf ABD dolarının etkisiyle 1 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Bugün 21 Mayıs Çarşamba Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 21 Mayıs Çarşamba 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Ons altın fiyatı, ABD dolarının zayıflaması ve Kongre'de görüşülen kapsamlı bir vergi tasarısının ABD'nin bütçe açıklarına yönelik endişeleri artırmasının etkisiyle 1 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.
ABD'deki mali belirsizlik ortamında yatırımcıların güvenli liman arayışında yine altına yönelmeleri ons altın fiyatını 3314,62 dolara taşıdı. Şu sıralarda fiyat 3317 dolar seviyesinde.
GRAM ALTIN DA YÜKSELDİ
Ons altının yanı sıra yurt içinde gram altın fiyatı da yükseliş gösterdi. Güne 4109 liradan başlayan gram altın 4148 lira seviyesine kadar yükseldi. Gün içerisinde en düşük 4101 lira seviyesi test edildi.
Marex Analisti Edward Meir, "Moody's'in not indirimi ve Trump'ın vergi tasarısına yönelik şüpheciliğin doları zayıflatmaya devam etmesiyle genel dolar endeksi son 24 saat içinde bir tam puandan fazla değer kaybetti" diyerek bunun altın için olumlu olduğunu söyledi.
KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer da "Orta ve uzun vadede, altının daha fazla yükselmesi tercih ediliyor, ancak herhangi bir olumlu ticaret anlaşması manşeti ortaya çıkarsa bu, altının 3.500 dolar seviyesini geri alma girişiminde bir engel olabilir" dedi.
Analistler ons altın için bugün direnç olarak 3322 doları gösteriyor. Buranın aşılması halinde 3337-3351 dolar aralığı yeni hedef olabilir. Destekler ise 3251 ve 3206 dolarda.