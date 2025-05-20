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Haberler Galeri CANLI ALTIN FİYATLARI! Altında hareketlilik: Son dakika gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI! Altında hareketlilik: Son dakika gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Son dakika haberleri... Altın fiyatları daha da artacak mı? Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları ne zaman düşecek? Gram, çeyrek, ata altın ne kadar oldu? sorularının yanıtı altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Altının onsu 20 Mayıs 2025 Salı günü 3,210 dolardan işlem görürken gram altın 4.010,83 TL olarak güne başladı. Çeyrek altın 6.557,75 liradan Cumhuriyet altını ise 26.150,77 liradan işlem görüyor. İşte, 20 Nisan Salı 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

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CANLI ALTIN FİYATLARI! Altında hareketlilik: Son dakika gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

20 Mayıs altın fiyatları ne kadar? Altın alış/satış fiyatı ne oldu? Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı, Cumhuriyet altını fiyatı ve ons altın fiyatı güncel takip ekranı...

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CANLI ALTIN FİYATLARI! Altında hareketlilik: Son dakika gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

ALTIN ALIŞ/SATIŞ FİYATLARI 20 MAYIS 2025

Gram altın fiyatı alış: 4.012 TL satış: 4.012 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI! Altında hareketlilik: Son dakika gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Çeyrek altın fiyatı alış: 6.602 TL satış: 6.753 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI! Altında hareketlilik: Son dakika gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Yarım altın fiyatı alış: 13.162 TL satış: 13.506 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI! Altında hareketlilik: Son dakika gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Tam altın fiyatı alış: 26.575 TL satış: 26.838 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI! Altında hareketlilik: Son dakika gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Cumhuriyet altın fiyatı alış: 27.357 TL satış: 27.771 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI! Altında hareketlilik: Son dakika gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...