CANLI ALTIN FİYATLARI! Altında hareketlilik: Son dakika gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Son dakika haberleri... Altın fiyatları daha da artacak mı? Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları ne zaman düşecek? Gram, çeyrek, ata altın ne kadar oldu? sorularının yanıtı altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Altının onsu 20 Mayıs 2025 Salı günü 3,210 dolardan işlem görürken gram altın 4.010,83 TL olarak güne başladı. Çeyrek altın 6.557,75 liradan Cumhuriyet altını ise 26.150,77 liradan işlem görüyor. İşte, 20 Nisan Salı 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

Giriş Tarihi : 20 Mayıs 2025 11:21 Son Güncelleme : 20 Mayıs 2025 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





