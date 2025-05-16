CANLI ALTIN FİYATLARI | Altında şaşırtan düşüş! Son dakika gram, çeyrek, yarım altın fiyatları...

Son dakika haberleri... Altın fiyatları daha da düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın fiyatları ne zaman yükselecek? Gram, çeyrek, ata altın ne kadar oldu? sorularının yanıtı altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Hafta boyunca küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yön arayan altın fiyatları, yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Özellikle ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinde sağlanan anlaşma sonrası çarşamba ve perşembe günü sert düşüş yaşayan altın, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'den gelen ekonomik verilerin etkisiyle toparlandı. Bugün 16 Mayıs Cuma Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 16 Mayıs 2025 12:18 Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 12:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





