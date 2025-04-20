Çiftçiye zirai don tazminatı! İlave desteği kimler alacak?
Geçtiğimiz günlerde etkili olan zirai don felaketinin tarım alanlarında yol açtığı büyük zararların ardından bölgede kapsamlı bir iyileştirme çalışması başlatıldı. Kayısıda %90, üzüm ve fındıkta ise %50'yi aşan ürün kaybının yaşandığı tahmin edilirken, zarar tespitine ilişkin nihai raporun bir ay içerisinde tamamlanması bekleniyor. Sigorta yaptıran üreticiler, belirlenen hasar oranları doğrultusunda tazminat almaya hak kazanacak. Don paket sigortası bulunmayan çiftçilerin zararları ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanacak.
SABAH
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Tarihin en büyük 'zirai don felaketi'nin yaralarını sarmak için harekete geçildi. 34 ilde yaşanan zirai don olayından 16 meyve türü etkilendi. Felaketin boyutlarını analiz etmek için ilk günden itibaren sahaya inen Tarım Bakanlığı yetkilileri incelemelerini sürdürüyor. 1 aya kadar nihai zarar tespiti yapılacak. Edinilen bilgilere göre, kayısıda yüzde 90, üzüm ve fındıkta yüzde 50'nin üzerinde bir kayıp öngörülüyor.
EN YÜKSEK SİGORTA ÜZÜMDE 1 Şubat -14 Nisan tarihleri zirai don kapsamına alındı. Tarım sigortası yaptıran üreticilere sigorta poliçeleri kapsamında ödemeleri yapılacak. TARSİM ekipleri hasar tespiti ve ekspertiz raporlarını hızlı şekilde yaparak hasar ödemelerini gerçekleştirecek. Sigorta yaptıran çiftçiler, hasar oranları kadar hasar tazminatı alacak. TARSİM verilerine göre sigorta oranı, üzümde yüzde 54, kayısıda yüzde 28, fındıkta yüzde 22, elmada ise yüzde 25.
ÇİFTÇİ KADERİNE TERK EDİLMEDİ Tarım sigortası olmayan çiftçiler de bu süreçte kaderine terkedilmeyecek. Don paket sigortası olmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler, zarar gören mahsullerinin bu üretim döneminde, şimdiye kadarki harcamasını don hasar oranları dikkate alınarak hesaplanacak. Bu miktar üreticilere ilave bir destek olarak verilecek. Örneğin çiftçi 1.000 liralık masraf yaptı. Hasarı eğer yüzde 100 ise yaptığı 1.000 TL'lik masrafın tamamı Tarım Bakanlığı tarafından ödenecek. Eğer hasarı yüzde 50 ise 1.000 TL'lik masrafın 500 TL'sini devlet verecek.
Zirai dondan hangi iller etkilendi? Yoğun olarak 34 ilimiz etkilendi.
Hangi ürünler etkilendi? Yoğun olarak meyve çeşidi olan ürünlerimiz etkilendi.
Hangi meyve çeşidi zirai don kapsamındadır? Armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, nektarin, portakal, şeftali, üzüm, fıstık.
Tarım sigortası (TARSİM) olan üreticiler hasar tazminatı alacaklar mı? Evet. Don paketi tarım sigortası yaptıranlar hasar oranları kadar hasar tazminatı alacaklar.
Tarım sigortası kapsamında don paketi sigorta yaptıran çiftçilerimiz hasar tazminatını ne zaman alacaklar? TARSİM ekipleri hasar tespiti ve ekspertiz raporlarını hızlı şekilde yaparak hasar ödemelerini ivedi şekilde gerçekleştirilecek.
Zirai dondan etkilenen üreticilere ilave destek verilecek mi? Evet.
İlave destek nasıl verilecek? Don paket sigortası olmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler, zarar gören mahsullerinin bu üretim döneminde, şimdiye kadar ki harcamasını don hasar oranları dikkate alınarak hesaplanacak. Bu miktar üreticilere ilave bir destek olarak verilecek.
İlave desteği kimler alacak? Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticiler ve don paketi tarım sigortası yaptırmayan üreticiler faydalanacak.
Tarım sigortası olan üreticiler ilave destek alacaklar mı? Don paketi tarım sigortası yaptırmayanlar ilave destek alacaklar. Ancak don paketi tarım sigortası yaptıranlar ilave destek almayacaklar.
Zirai don ilave desteği hangi tarihten itibaren geçerli olacak? 1 Şubat - 14 Nisan 2025 tarihine kadar olan zirai don kapsamdadır.
Tarım sigortası yaptıran üreticilerin sigorta priminin ne kadarını devlet ödüyor? Devlet tarım sigortası yaptıran üreticilerimin primlerinin yüzde 50 ila 70'ine kadar karşılıyor. Eğer sigorta primi 100 lira ise, devlet 70 lirasına kadarını karşılıyor. Çiftçi ise sadece 30 lirasını ödüyor.