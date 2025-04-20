Çiftçiye zirai don tazminatı! İlave desteği kimler alacak?

İlave destek nasıl verilecek?

Don paket sigortası olmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçiler, zarar gören mahsullerinin bu üretim döneminde, şimdiye kadar ki harcamasını don hasar oranları dikkate alınarak hesaplanacak. Bu miktar üreticilere ilave bir destek olarak verilecek.



İlave desteği kimler alacak?

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticiler ve don paketi tarım sigortası yaptırmayan üreticiler faydalanacak.



Tarım sigortası olan üreticiler ilave destek alacaklar mı?

Don paketi tarım sigortası yaptırmayanlar ilave destek alacaklar. Ancak don paketi tarım sigortası yaptıranlar ilave destek almayacaklar.



Zirai don ilave desteği hangi tarihten itibaren geçerli olacak?

1 Şubat - 14 Nisan 2025 tarihine kadar olan zirai don kapsamdadır.



Tarım sigortası yaptıran üreticilerin sigorta priminin ne kadarını devlet ödüyor?

Devlet tarım sigortası yaptıran üreticilerimin primlerinin yüzde 50 ila 70'ine kadar karşılıyor. Eğer sigorta primi 100 lira ise, devlet 70 lirasına kadarını karşılıyor. Çiftçi ise sadece 30 lirasını ödüyor.